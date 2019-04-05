В «Связном» стартовал предзаказ на Tesla Model Y

«Связной» совместно с Moscow Tesla Club открыл предзаказ в интернет-магазине на новые электромобили Tesla Model Y, продажи которых стартуют в 2020 г.

Новая Tesla Model Y — это компактный кроссовер, созданный на платформе Model 3 и предназначенный для массового рынка. Техническое устройство, а также дизайн экстерьера и интерьера Model Y во многом повторяют доступный седан Tesla. Model Y отличает более высокий кузов — его габаритная высота лишь немногим меньше, чем у флагманского кроссовера Tesla Model X. Просторный салон позволяет вместить до семи пассажиров. Старт продаж намечен на 2020 г.

Для предзаказа в «Связном» доступны модели в следующих комплектациях: Long range с задним приводом от 4,8 млн руб.; Long range с полным приводом от 5,2 млн руб.; Performance с полным приводом от 6,2 млн руб.

В 2021 г. намечен старт продаж модели Standart с ориентировочной стоимостью от 4 млн руб.

На сайте ритейлера доступны для предзаказа все три новых модели электромобиля. Удобство заключается в том, что клиент может выбрать автомобиль онлайн, а получить его в любом городе присутствия «Связного». Стоимость бронирования новой Tesla Model Y любой конфигурации составляет 150 тыс. руб.

«Разгон до 100 км/ч за 3,7 секунд. Такой товар продавать особенно в радость. Говорю и как ритейлер, и как водитель», — сказал CEO «Связной | Евросеть» Александр Малис.