Подтверждена работа ПО «Сапфир» на операционной системе РЕД ОС

«Ред Софт» и НПО «Сапфир» в рамках установленного технологического партнерства провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили полноценную и бесперебойную работу программных продуктов ПК «ИСУФ» и ПК «Сапфир» на операционной системе РЕД ОС.

ПК «ИСУФ» – программный комплекс, построенный по модульному принципу, позволяющий настраивать функционал и бизнес-процессы в зависимости от требований пользователей. ПК «Сапфир» – программный комплекс, позволяющий настраивать бюджетный процесс в зависимости от требований пользователей.

РЕД ОС - многопользовательская, многозадачная операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060, от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«Создавая для органов государственной и муниципальной власти новые версии программных продуктов, мы обеспечиваем исполнение современных требований законодательства в сфере импортозамещения. В процессе разработки был проведен анализ действующих и зарекомендовавших себя отечественных операционных систем. В результате исследования РЕД ОС была выбрана первой платформой, с которой провели тестирование на полную совместимость и интеграцию. Уверены, что заказчикам будет комфортно использовать проверенные и надежно работающие программные продукты», - сказал заместитель генерального директора научно-производственного объединения «Сапфир» Крупин Илья Викторович.

«РЕД ОС подходит для множества отечественных продуктов. Мы делаем большой упор на расширение списка совместимостей, что позволяет нам предлагать импорто-независимые решения для разных областей. Совместно с коллегами из «НПО «Сапфир» мы поможем настроить бизнес-процессы в любых организациях», - отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».