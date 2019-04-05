Dell EMC расширяет портфель серверов PowerEdge

Dell EMC представила обновление серверов Dell EMC PowerEdge, предлагающих улучшенное управление, защиту данных, производительность и масштабируемость как для повседневных, так и для самых требовательных рабочих нагрузок. Обновления в серверах PowerEdge и средствах управления системами OpenManage также позволяют заказчикам получить защищенную и масштабируемую вычислительную платформу – идеальную основу для построения облачных решений, аналитики и реализации инициатив в области программно-определяемых центров обработки данных.

«Организации стремятся не отставать от высоких темпов роста объемов данных и внедряют все более совершенные аналитические приложения в рамках процессов цифровой трансформации, – сказала Эшли Горакхпурвалла (Ashley Gorakhpurwalla), президент по серверным и инфраструктурным системам Dell EMC. – Усиливая лучший в отрасли портфель серверов PowerEdge, мы даем нашим заказчикам возможность воспользоваться дополнительными преимуществами автоматизации, контроля и защиты с помощью еще более динамичных и мощных систем».

Согласно недавнему исследованию IDC, компания Dell EMC по-прежнему занимает на мировом рынке серверов x86 первое место – как по объему выручки, так и по количеству проданных серверов.

В 2018 году серверы пользовались наибольшим спросом. Исследования аналитиков показали, что доходы поставщиков серверов во всем мире увеличились на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли в четвертом квартале 2018 года 23,6 млрд. долл. США. Это уже пятый квартал подряд с двузначным показателями роста выручки и рекордно высоким уровнем совокупного квартального дохода за всю историю.

В сегменте серверов x86 компания Dell EMC уверенно занимает первое место (или делит его с другими вендорами) по доходам в течение шести кварталов подряд, а в единицах продукции демонстрирует максимальные объемы поставок серверов за двухлетний период.

Серверы Dell EMC PowerEdge предлагают автоматизированную, защищенную и масштабируемую платформу, позволяющую предприятиям сбалансировать операционную эффективность и стратегические инициативы. Эти решения могут с выгодой использовать компании, которым необходимо улучшать взаимодействие с клиентами и выполнять строгие обязательства по сохранению уровня обслуживания, одновременно принимая на себя новые рабочие нагрузки и достигая новых бизнес-целей.

Обновления в северах Dell EMC PowerEdge и в ПО управления системами

Dell EMC OpenManage предоставляют заказчикам больше возможностей для управления своей серверной инфраструктурой и снижения рисков из-за угроз безопасности. Этому способствует значительное повышение производительности и масштабируемости систем. В частности, новые функции OpenManage FlexSelect Manage и FlexSelect Secure обеспечивают улучшенное управление и защиту систем PowerEdge и позволяют заказчикам воспользоваться рядом преимуществ.

С выпуском архитектуры FlexSelect Manage заказчики получают большую гибкость в выборе возможностей OpenManage Enterprise. Впервые поставляемая с инновационным интегрируемым модулем управления питанием, она уменьшает количество консолей, необходимых для соответствия собственным специфическим потребностям пользователей, и повышает эффективность управления.

Обновления API-интерфейса Dell EMC RESTful, совместимого с Redfish, обеспечивают управление еще большим количеством серверных операций и устройств, включая гибкие возможности управления серверами непосредственно из ОС в дополнение к обычной сети управления. Это упрощает интеграцию управления серверами PowerEdge в существующие процессы пользователей.

Новая функция дополненной реальности в OpenManage Mobile предлагает заказчикам графическое представление. Для точного определения целевых областей в инфраструктуре PowerEdge MX и более быстрого устранения инцидентов с любого мобильного устройства теперь можно видеть, где именно в ИТ-среде возникла проблема. Заказчики могут сократить время на поддержание работоспособности сервера на 28% за счет меньшего количества шагов по сравнению с обработкой серверных логов вручную.

Улучшенная интеграция управления питанием благодаря новой функции управления FlexSelect позволяет заказчикам расширять возможности управления OpenManage Enterprise с помощью инновационной архитектуры подключаемых модулей. Теперь заказчики могут настраивать возможности управления в соответствии с потребностями своего бизнеса. Кроме того, новые подключаемые модули можно быстро устанавливать средствами Dell EMC и применять ко всей серверной инфраструктуре.

Сотрудничество с Intel позволяет обнаруживать, отслеживать, настраивать и обновлять поддерживаемую постоянную память Intel Optane™ DC и SSD-накопители Intel Optane DC с помощью ПО управления OpenManage без использования программных агентов. Это позволяет заказчикам экономить время при настройке BIOS, накопителей и памяти за счет автоматизации. Благодаря автоматическому обнаружению конфигурации можно реплицировать ее на несколько серверов без дополнительных выполняемых вручную операций. Тем самым ИТ-персонал освобождается от ручных задач и может сосредоточиться на более важной стратегической работе.

Масштабирование защиты данных и оптимизированное управление самошифрующимися дисками теперь доступно с помощью нового компонента OpenManage Secure Enterprise Key Manager. Благодаря этому решении заказчики могут централизованно управлять ключами для дисков с самошифрованием, чтобы лучше защищать данные – как на уровне дискового накопителя, так и на уровне сервера.

Новая функция OpenManage FlexSelect Secure дает заказчикам возможность гибко адаптировать и масштабировать свои решения для защиты данных в соответствии с бизнес-требованиями. Например, новые параметры защиты и шифрования, добавленные к интегрированному контроллеру удаленного доступа (integrated Dell Remote Access Controller, iDRAC), обеспечивают гибкость, необходимую для связи между компонентами сервера и внешним подключением на основе заданных политик безопасности.

Благодаря новым процессорам Intel Xeon® Scalable 2-го поколения заказчики, использующие серверы PowerEdge с улучшенной производительностью, могут эффективнее осуществлять цифровую трансформацию. Серверы PowerEdge с новыми процессорами обеспечивают повышение производительности основных бизнес-приложений на 40%, помогая повысить количество решаемых задач или обслужить больше клиентов.3 Простая настройка BIOS с оптимизированными согласно рабочей нагрузке профилями конфигурации серверов позволяет организациям достигать оптимальной производительности при внедрении новых технологий или появлении новых задач.

Недавнее тестирование показало, что один сервер Dell EMC PowerEdge R940 с процессорами Intel Xeon Scalable 2 поколения может успешно обслуживать одновременно 69 500 пользователей при выполнении теста SAP Sales and Distribution Standard Application Benchmark. Это демонстрирует увеличение числа поддерживаемых пользователей до 60,5% по сравнению с сервером PowerEdge R930.

Благодаря новому типу оперативной памяти Intel Optane DC заказчики могут ускорить работу in-memory баз данных, систем виртуализации и аналитики данных, увеличив емкость памяти отдельных моделей серверов PowerEdge в 2,5 раза. В виртуализированной среде Microsoft SQL Server 2019 Preview под VMware ESXi сервер PowerEdge R740xd с постоянной памятью Intel Optane DC обрабатывает до 2,7 раз больше транзакций в секунду по сравнению с сервером с накопителями NVMe.

Решения Dell EMC Ready Solutions позволяют заказчикам быстрее получать результаты расчетов систем высокопроизводительных вычислений (HPC) и приложений с использованием искусственного интеллекта (AI). Кроме того, новый движок Intel Deep Learning Boost облегчает работу со сценариями параллельных вычислений, такими как глубокое обучение, а также обеспечивает почти в три раза более высокую производительность логических выводов в глубоких нейронных сетях.

Эти новые функции поддерживаются средствами ПО управления системами Dell EMC OpenManage, которое устраняет сложности и позволяет заказчикам без лишних усилий управлять своей ИТ-инфраструктурой. Кроме того, iDRAC является основополагающим элементом PowerEdge, который дает возможность автоматизировать развертывание, настройку, обновление и процедуры обслуживания серверов.

Обновленное ПО Dell EMC OpenManage будет доступно во всем мире для любых серверов PowerEdge во втором квартале 2019 года.

Серверы Dell EMC PowerEdge R940, R740, R740xd, R740xd2, R640 и C6420 с процессорами Intel Xeon Scalable 2 поколения планируется выпустить в продажу 16 апреля 2019 года. Дополнительные серверы PowerEdge, в том числе для PowerEdge MX, будут доступны по всему миру с обновлением процессора во втором квартале 2019 года.

Постоянная память Intel Optane DC будет доступна для практических испытаний через программу проверки концепции Dell EMC и через центры решений Dell Technologies Customer Solution Centers в апреле этого года, а для других заказчиков Dell Technologies - во втором квартале 2019 года для двух- и четырехсокетных серверов PowerEdge.

Решения Dell EMC Ready для HPC с технологией Intel Deep Learning Boost будут доступны по всему миру 23 апреля 2019 г.

Эти усовершенствованные серверы PowerEdge станут доступными в качестве основы для решений Dell EMC Ready Solutions и гиперконвергентной инфраструктуры Dell EMC в 2019 году.