Acer начала российские продажи игрового ноутбука Predator Triton 500. Цены

Acer объявила о начале продаж в России ультратонкого игрового ноутбука Predator Triton 500 с толщиной корпуса всего 17,9 мм. В нём сочетается мобильность, надёжность металлического корпуса и высокая производительность игровой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 в дизайне Max-Q.

6-ядерный процессор Intel Core i7-8750H восьмого поколения поможет раскрыть весь потенциал видеокарты и позволит одновременно играть и вести онлайн-трансляцию самых требовательных игр. Стримеры получат мощный портативный инструмент для видеомонтажа: 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2666 и NVMe-накопители, вплоть до SSD-RAID емкостью 1 ТБ позволят редактировать видео с разрешением 4K.

15,6-дюймовый FHD-экран, занимающий 81% площади крышки, с матрицей IPS, временем отклика 3 мс и частотой обновления 144 Гц, а технология синхронизации NVIDIA G-SYNC гарантирует стабильную частоту кадров без каких-либо пропусков.

В ноутбуке Triton 500 применена система охлаждения, сочетающая пять тепловых трубок и три металлических вентилятора AeroBlade 3D четвёртого поколения со сверхтонкими лопастями особым формы, уменьшающими шум. При необходимости технология Coolboost обеспечивает максимальное охлаждение ноутбука именно тогда, когда этого хочет игрок.

Связь будут обеспечивать сетевые адаптеры Killer DoubleShot Pro с поддержкой скорости 2,5 Гбит/с при подключении Ethernet и 1734 Мбит/с для Wi-Fi.

Клавиатура с трёхзонной настраиваемой RGB-подсветкой имеет выделенные клавиши WASD и стрелки, дополнительную кнопку Turbo для мгновенного разгона системы, а также кнопку вызова фирменного приложения PredatorSense, в котором можно тонко настроить различные параметры ноутбука, включая охлаждение.

Пользователю ноутбука не нужна многоканальная акустика, достаточно любой стереогарнитуры, а всё остальное сделает технология Waves Nx. Она создаст эффект присутствия в гуще игровых событий, обеспечивая точное и подробное трёхмерное звучание.

Ноутбук Predator Triton 500 уже доступен в российской рознице по ценам от 139 990 руб. до 259 990 руб. в зависимости от модификации.