«Связной | Евросеть»: продажи персональных компьютеров с поддержкой виртуальной реальности выросли втрое

Объединенная компания «Связной | Евросеть» проанализировала продажи персональных компьютеров с поддержкой виртуальной реальности на российском рынке в 2018 г. С января по декабрь прошлого года продажи этой категории товаров в сравнении с 2017 г. выросли на 192% в штучном выражении и на 180% в денежном выражении.

Всего по итогам 2018 г. было продано 105 тыс. компьютеров с поддержкой функции VR на общую сумму более 9 млрд руб. Средняя стоимость такого устройства составила 87 тыс. руб. Лидером в штуках стала китайская Lenovo, на который пришлось 13% от всех проданных устройств, на втором месте расположилась MSI c 12%, на третьем Dell и Dexp – по 11%.

«В 2018 г. все производители существенно нарастили свои продажи. Наибольший рост показал Dell, чьи продажи в штуках за год выросли в 12 раз. Главным драйвером роста компьютеров с поддержкой функции VR является существенное улучшение характеристик последних моделей VR-шлемов и -очков, которые пользователи активно используют для развлечений: игры, просмотр фильмов и другие функции», — сказал вице-президент по продажам объединенной компании «Связной | Евросеть» Давид Борзилов.

Наиболее популярными компьютерами с функцией VR стали Dell Optiplex 7060 MT, Apple iMac MNE02 и Dexp Jupiter P122.