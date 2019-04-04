«Программастер» внедрил «1С:ERP Управление предприятием 2» в «Евровент»

Специалисты компании «Программастер» автоматизировали работу «Евровент» – производителя климатического оборудования в России. Система «1С:ERP Управление предприятием 2», интегрированная с системами технологической подготовки производства, помогла организовать оперативное планирование производства и управление производственными запасами.

Использовавшаяся ранее информационная система перестала справляться с возросшим объемом задач. Стало сложно планировать производство продукции и поставки материалов. Диспетчерам приходилось собирать информацию для составления производственного плана из разных электронных отчетов. Не было возможности оперативно контролировать остатки на складе. Возникали ситуации, когда необходимых комплектующих в наличии не было, а склад при этом был перегружен материалами, которые были закуплены без учета потребностей производства. Возникали сложности и с финансовым планированием: бюджеты формировались вручную, в электронных таблицах. На сбор нужной информации от подразделений уходило много времени. Из-за этого срывались сроки выпуска готовой продукции.

Чтобы оптимизировать работу предприятия необходимо было упростить и ускорить получение данных для планирования и запуска производства, оптимизировать закупки и организовать оперативное резервирование материалов под заказы клиентов. Для реализации поставленных задач было решено внедрить систему «1С:ERP Управление производством 2» и интегрировать ее с системами технологической подготовки производства. Партнером по внедрению стала компания «Программастер».

В ходе проекта система была развернута на 50 рабочих местах на сладах, технологическом отделе, в производстве, коммерческом отделе, отделе логистики, в бухгалтерии и экономическом отделе.

Ключевые результаты проекта: интеграция «1С:ERP Управление предприятием 2» с системами технологической подготовки производства позволила оптимизировать планирование закупок и наладить бесперебойное снабжение производства материалами и комплектующими. На основании точной информации о потребностях производства и остатках материалов на складе отдел закупок своевременно формирует заказы поставщикам. Диспетчеры производственного подразделения получают оперативную информацию о наличии материалов на складе, о том, какие материалы под какой заказ уже зарезервированы, каких материалов на текущий момент нет, но они уже в пути и прибудут на склад в зафиксированное в системе время. В итоге простои оборудования, связанные с нехваткой требуемых материалов, сокращены на 15%; оптимизировано диспетчирование производства. Выполнение каждого заказа теперь можно проследить на всем протяжении производственного маршрута. Всю информацию о текущем состоянии производства - заказы в работе, заказы на очереди, обеспечение заказов материалами и комплектующими, процент выполнения основных производственных этапов и финальной сборки – диспетчеры видят «в одном окне». Это позволяет оперативно оценивать загрузку оборудования, гибко планировать исполнение задач, поступающих из коммерческого отдела, своевременно передавать заказы в производство и избегать просрочек в их выполнении; автоматизировано получение производственных данных из систем технологической подготовки производства: технологические спецификации загружаются в «1C:ERP» автоматически, что существенно упростило работу технического отдела. В ближайшее время будет автоматизирована загрузка в «1С:ERP» заказов клиентов и спецификаций из программы конструкторской документации, это позволит оптимизировать работу специалистов коммерческого и технического отделов; организовано оперативное формирование бюджетов и графиков платежей. В системе реализованы специально разработанные для «Евровент» формы представления информации от исполнителей для руководства компании. Разработаны механизмы контроля специфических договорных схем взаиморасчетов компании с поставщиками. Это помогает оперативно контролировать исполнение платежей и не допускать возникновения просроченных задолженностей.

Заместитель директора по финансам «Евровент» Александр Бурганов отметил: «Проект автоматизации производства и бюджетирования на базе "1С:ERP Управление предприятием 2" стал переходом на новый уровень для компании. Уже через год после начала внедрения отказались от планирования производства с использованием электронных таблиц, куда необходимая информация вносилась вручную. В итоге эффективность работы производственного отдела повысилась. Данные по обеспечению материалами каждого задания на производство диспетчеры теперь получают оперативно из "1С:ERP". На текущий момент руководители и менеджеры могут сосредоточить свое внимание на анализе и решении бизнес-задач. Это помогло повысить точность планирования поставок материалов и их финансового обеспечения. Сейчас система активно развивается, добавляется новый функционал и рассматривается возможность задействования модуля CRM».