Почта России и «Ростелеком» запустили цифровую рекламу в почтовых отделениях

Почта России и «Ростелеком» запустили совместный проект федерального масштаба, направленный на развитие российского рынка цифровой рекламы. Решение основано на технологии централизованного управления рекламным контентом на специализированных видеопанелях, установленных в почтовых отделениях, в качестве эффективного канала взаимодействия с клиентами.

Первой площадкой для реализации проекта в области indoor-рекламы станут 7 субъектов РФ, входящие в макрорегион «Волга-1» Почты России: Нижегородская и Кировская области, Пермский край, а также республики Марий Эл, Мордовия, Удмуртия и Чувашия. Здесь компании установят 2500 видеопанелей более чем в 1200 почтовых отделениях.

«Ростелеком» выступает инфраструктурным оператором проекта, который предоставляет каналы передачи данных, устанавливает специально разработанные моноблоки, объединяющие в себе профессиональную видеопанель и медиаплеер, а также поставляет ПО и облачные решения для хранения и централизованного управления показами.

Почта России обеспечивает оптимальное расположение экранов в отделениях и будет заниматься поиском и привлечением партнеров и рекламодателей. Помимо коммерческой рекламы, по 10% эфирного времени будет отводиться продвижению услуг, предоставляемых обеими компаниями. Техническое решение в перспективе позволит автоматически формировать рекламный контент для целевой группы в соответствии с возрастом и полом, создавать рекламные кампании и управлять ими, а также формировать отчеты об аудитории, анализировать эффективность рекламных кампаний и проигрываемого контента.

Рекламные объявления будут модерироваться сотрудниками Почты России на предмет соответствия их содержания требованиям законодательства РФ. Коммерческие клиенты смогут разместить свои ролики как на одном экране в одном отделении почтовой связи, так и задействовать рекламные поверхности сразу в нескольких отделениях почтовой связи города, региона, группы регионов или всей страны, что особенно актуально для индивидуальных предпринимателей и сегмента МСБ, а также крупных федеральных компаний, которым нужен большой охват аудитории.

«Экраны будут устанавливаться в почтовых отделениях с максимально высоким клиентским потоком, что позволит охватить большой объем аудитории. Гибкие условия размещения рекламы и применение современных технологий даст клиентам возможность не только обеспечить максимальное продвижение своего контента, но и управлять частотой их показа. До конца 2019 года мы совместно с Ростелекомом планируем оборудовать видеопанелями отделения связи в ряде других регионов страны», - отметил заместитель генерального директора Почты России по стратегии и государственному регулированию Ярослав Мандрон.

«Наш совместный проект с «Почтой России» предлагает рынку Indoor–рекламы качественно новый инструмент, дающий возможность информировать покупателей о текущих акциях и специальных ценах, получать дополнительный доход от продажи рекламы на носителях», - сказал директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома» Данила Бурметьев.

Стартовавший в Нижнем Новгороде масштабный проект стал логическим продолжением подписанного на Петербургском международном экономическом форуме генеральным директором ФГУП «Почта России» Николем Подгузовым и президентом «Ростелекома» Михаилом Осеевским соглашения о сотрудничестве компаний.