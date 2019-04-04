Обновление Acronis Backup 12.5 получило улучшенную киберзащиту

Acronis выпустила крупное обновление своего корпоративного решения для резервного копирования Acronis Backup 12.5, добавив в него поддержку физической передачи данных на носителях, возможности по кроссплатформенной миграции виртуальных машин, защиту от скрытого майнинга зловредным программным обеспечением, а также локализацию на новые языки.

Для крупных организаций в этом обновлении увеличено количество устройств, которыми можно управлять с одного сервера управления до 8 000, что позволяет администраторам компаний любых размеров эффективно защищать все свои данные, приложения и системы через простой веб-интерфейс.

Новые функции в обновлении Acronis Backup 12.5 Update 4. Физическая передача данных: возможность быстрее выполнить создание первичной резервной копии, сохранив ее на жесткий диск и отправив в центр обработки данных Acronis.

Повышенная масштабируемость: экономия инфраструктурных ресурсов за счет управления 8 000 устройств с одного сервера управления. Локализация на семи новых языках: болгарском, норвежском, шведском, финском, сербском, малайском и индонезийском.

Улучшенная активная защита: распознавание программ для скрытого майнинга криптовалют; защита сетевых папок, размеченных как локальные диски.

Кроссплатформенное миграция виртуальных машин: возможность конвертировать файлы резервных копий в файлы виртуальных дисков (форматы VHDX, VMDK), которые можно запускать под VMware Workstation и гипервизором Microsoft Hyper-V.

Поддержка новых операционных систем и гипервизоров: Microsoft Exchange Server 2019, Windows Server 2019 с Hyper-V, Microsoft Hyper-V Server 2019, VMware vSphere 6.7 update 1, Citrix XenServer 7.6, RHEL 7.6, Ubuntu 18.10, Fedora 25, 26, 27, 28, 29, Debian 9.5, 9.6, Windows XP SP1 (x64), SP2 (x64), (x86).

Новое обновление бесплатно для нынешних пользователей Acronis Backup 12.5.

Технология Acronis помогает компаниям реализовать пять направлений киберзащиты – безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность (SAPAS), полностью защищая данные от современных киберугроз и в то же время сохраняя их легко доступными и верифицируемыми.

Как результат, компания Acronis получила статус «выбор клиентов» в Gartner Peer Insights в номинации «Резервное копирование для центров обработки данных и восстановление данных». Всё больше ведущих мировых брендов, производителей и спортивных команд выбирают решения Acronis для защиты критически важных данных. Acronis также был удостоен наивысшей из возможных оценок в двух недавних отчетах по технологической отрасли, которые выпустила исследовательская компания G2 Crowd: Grid Report for Server Backup, 2019 и Enterprise Grid Report для Server Backup, 2019.