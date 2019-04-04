Клиентам Промсвязьбанка стал доступен сервис Samsung Pay для карт «Мир»

Держатели карт «Мир» Промсвязьбанка (ПСБ) получили возможность подключения к популярному в России мобильному платежному сервису Samsung Pay. Об этом CNews сообщили в пресс-службе банка. Теперь оплата с помощью Samsung Pay доступна для всех карт платежной системы «Мир», эмитированных Промсвязьбанком.

Подключив карту «Мир» к электронному кошельку Samsung Pay, клиенты ПСБ могут оплачивать покупки без предъявления карты. Samsung Pay доступен пользователям всех совместимых с сервисом смартфонов и носимых устройств Samsung.

Сегодня расплатиться при помощи Samsung Pay можно везде, где есть возможность оплаты картами. Благодаря собственной технологии Samsung MST (от англ. «Magnetic Secure Transmission» — «магнитная безопасная передача») сервис позволяет совершить покупку по карте «Мир» даже через те платежные терминалы, которые не поддерживают бесконтактные платежи.

Оплата с помощью Samsung Pay безопасна, отмечают в банке. В приложении реализована трехуровневая защита, которая поддерживает высокий уровень безопасности платежных операций по карте: токен вместо реального номера карты, обязательная авторизация по отпечатку пальца, радужке глаз или PIN-коду приложения для каждой попытки оплаты.

Запуск Samsung Pay для карт «Мир» — очередной шаг во взаимодействии ПСБ и Национальной системы платежных карт (НСПК). В марте Промсвязьбанк одним из первых в России предоставил своим клиентам возможность бесконтактной оплаты с помощью мобильного платежного сервиса Mir Pay.