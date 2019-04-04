Екатерина Звонкова займет должность коммерческого директора маркетплейса «Беру», совместного проекта Сбербанка и «Яндекса» с 9 апреля 2019 г. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Яндекс.маркета».

До перехода Екатерина являлась вице-президентом, директором департамента производственной системы Сбербанка и процессов. Свою деятельность в Сбербанке начала в 2015 г. в должности управляющего Вернадским отделением Московского банка. Далее работала директором управления продаж малому бизнесу Московского банка. До прихода в банк Екатерина являлась продуктовым директором новых форматов и вице-президентом по функциональной интеграции Walmart Stores, а также коммерческим директором, директором департамента закупок и директором по организации поставок Х5 Retail Group.

Екатерина окончила Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина по специальности «юриспруденция».

«Я рад, что Екатерина присоединилась к команде "Беру". Уверен, что ее опыт поможет в решении тех амбициозных задач, которые стоят перед всей компанией, в том числе построении самой клиентоориентированной экосистемы на рынке электронной коммерции», – отметил Максим Гришаков, генеральный директор группы компаний «Яндекс.маркет».