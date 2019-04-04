«БелАЗ» и «Вист групп» испытали роботизированный самосвал БелАЗ-7513R

«БелАЗ» совместно со специалистами «Вист групп» (входит в ГК «Цифра») завершили цикл работ по адаптации автономного движения роботизированного самосвала БелАЗ-7513R в зимних условиях. Были произведены испытания «на отказ», в ходе которых самосвал непрерывно работал 24 часа, совершил 468 циклов и проехал 153 км. Испытания проходили в рамках совместного проекта «БелАЗ» с «Вист групп» по проекту «Интеллектуальный карьер».

Обновленный роботизированный карьерный самосвал БелАЗ-7513R, как утверждают разработчики, выгодно отличается от более ранних образцов за счет внедрения интеллектуальных систем управления нового поколения: электрогидравлическая система рулевого управления и тормозов с электронным управлением – принципиально новая разработка – обеспечивает большую гибкость и компактность конструкции рулевого управления за счет применения средств контроля и управления (программируемых логических контроллеров), способных обеспечить оптимальные характеристики управления и взаимодействие между рулевым колесом и исполнительными гидроцилиндрами, тормозной педалью и тормозными механизмами; челночный режим движения позволяет экономить на износе шин, а также сократить до 12% время маршрута за счет отсутствия разворотов. Кроме того, система теперь способна осуществлять более развернутое сканирование окружения, в том числе в зимних условиях.

Роботизированные карьерные самосвалы, уже задействованные на промышленных объектах, получат обновленное программное обеспечение.

В дальнейшем планируется максимально автоматизировать и погрузочные работы. Погрузчик сам сможет строить 3D-модель горной массы, предназначенной для погрузки, определять порядок действий, соотносить свое перемещение с положением самосвала. Функции дистанционного оператора сведутся к выдаче экспертных указаний в начале работы и дополнительным действиям в особых ситуациях. Это позволит обойтись одним оператором на трех-пяти роботизированных погрузчиках.

Создание подобных комплексов позволит оптимизировать эксплуатацию карьерных самосвалов и предоставит горнодобывающим компаниям новые интеллектуальные сервисы, считают в «Вист групп».