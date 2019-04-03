Verbatim объявила о назначении нового регионального президента компании

Verbatim, входящая в состав Mitsubishi Chemical Group, объявила о назначении Клайва Альбертса (Clive Alberts) президентом региона EUMEA. Ранее эту должность занимал Хидетака Ябэ (Hidetaka Yabe), который возвращается в Токио, Япония, чтобы занять позицию генерального менеджера департамента корпоративного маркетинга в Mitsubishi Chemical Corp.

«Для меня это большая радость и честь – занять ключевую позицию в Verbatim, компании с богатым и всемирно известным 50-летним наследием в области хранения данных, – сказал Клайв Альбертс (Clive Alberts ). - Мы стремимся продолжать укреплять наше лидерство в области хранения данных, где мы являемся брендом номером один в сфере оптических носителей, а также предлагаем широкий ассортимент других продуктов, включая жесткие диски, твердотельные накопители, карты памяти и USB-накопители. Кроме того, мы хотим сфокусировать наше внимание на теме безопасности и продукции с функцией шифрования данных, а также на высококачественных аксессуарах для компьютеров и бренде Freecom – жестких дисках и твердотельных накопителях премиального класса. У нас также есть прекрасная возможность получить доступ и продвигать уникальные технологии, разработанные нашей материнской компанией Mitsubishi Chemical, такие как материалы для 3D-печати, и мы будем стремиться к значительному росту в этой сфере в ближайшие годы».

Хидетака Ябэ (Hidetaka Yabe) отметил: «Клайв Альбертс принес в компанию новые идеи и энергию. Я убежден, что вкупе с его обширными знаниями и опытом в отрасли, он будет помогать компании Verbatim двигаться вперед в год важного 50-летнего юбилея и в будущем».

Клайв Альбертс (45) ранее работал в компании Freecom (2001-2010) на позиции руководителя отдела продаж и маркетинга региона DACH и CEE (Германия, Австрия, Швейцария, Центральная и Восточная Европа). Компания Freecom была приобретена Mitsubishi Chemical Media в 2010 году и объединена с компанией Verbatim, после чего господин Альбертс взял на себя аналогичную роль в объединённом предприятии Verbatim EUMEA. Прежде чем занять новую должность президента в апреле 2019 года, Клайв Альбертс исполнял обязанности генерального менеджера / прокуриста компании Verbatim Europe Central с 2013 года, а также был назначен директором по продажам компании Verbatim в регионе EUMEA в 2016 году.