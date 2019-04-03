Veeam обновила решение для резервного копирования под Microsoft Office 365

Veeam Software объявила о выпуске нового продукта Veeam Backup для Microsoft Office 365 v3, который предлагает организациям скорость, улучшенную безопасность, прозрачность и аналитику. Решение Veeam помогает компаниям защитить информацию в Office 365, обеспечивая безопасное резервное копирование для Office 365 Exchange Online, SharePoint Online OneDrive for Business и Microsoft Teams, позволяя восстанавливать отдельные элементы данных и выполнять поиск eDiscovery в архивах резервных копий Office 365 и гибридных сред.

«Многие организации переходят на платформу Microsoft Office 365, и, хотя Microsoft со своей стороны обеспечивает управление и бесперебойную работу облачных служб, вопросы защиты данных остаются в зоне собственной ответственности каждой компании. Инновационные решения Veeam дают организациям возможность разумно управлять критически важной информацией и сохранять доступ к ней для целей нормативного управления, восстановления и обеспечения соответствия требованиям, — сказал Дэнни Аллан (Danny Allan), вице-президент по продуктовой стратегии компании Veeam. — Это отвечает потребностям компаний по всему миру. Veeam Backup для Microsoft Office 365 установлен более чем в 55 000 организациях. Это семь миллионов пользователей Office 365. Рост продаж этого решения по сравнению с предыдущим годом составил 549%, и в настоящее время это самый быстрорастущий продукт нашей компании. Учитывая востребованность этого решения, мы ожидаем, что выход версии 3 поможет нам продвинуться в этом сегменте».

Быстрое распространение Microsoft Office 365 на рынке также позволило поставщикам услуг предложить решения для резервного копирования более чем 140 миллионам пользователей Office 365. Это рынок объемом в 2,5 миллиарда долларов США. С помощью Veeam Backup для Microsoft Office 365 v3 поставщики услуг Veeam Cloud & Service Providers (VCSP) помогают своим заказчикам выполнять безопасное резервное копирование данных Office 365 Exchange Online, SharePoint Online и OneDrive for Business, а также быстро восстанавливать отдельные элементы с помощью гибких настроек. Новый продукт позволяет поставщикам услуг эффективно автоматизировать и масштабировать свою работу, увеличивая доходы от предоставления услуг резервного копирования Office 365.

Veeam Backup для Microsoft Office 365 v3 обеспечивает контроль над информацией и защищает организацию от потери доступа к критически важным для бизнеса данным. В новой версии эффективное резервное копирование и надежное восстановление данных Office 365 Exchange, SharePoint и OneDrive стали проще. Скорость резервного копирования для SharePoint Online и OneDrive for Business стала выше до 30 раз, что значительно сокращает время выполнения — с часов до минут и с минут до секунд. Улучшена безопасность резервного копирования данных Office 365 с поддержкой мультифакторной аутентификации. Прозрачность и аналитические возможности улучшены благодаря отчетам Office 365 о защите данных, которые помогают идентифицировать незащищенные почтовые ящики в процессе управления лицензиями и хранением данных.

Veeam Backup для Microsoft Office 365 v3 предлагается в варианте годовой подписки на срок от одного до пяти лет с возможностью ежегодной оплаты или полной предоплаты. Оптимальный вариант — это трехгодичная подписка, с предоплатой в размере 1,20 долл в месяц на одного пользователя.

Veeam Backup для Microsoft Office 365 Community Edition обеспечивает бесплатный доступ и контроль над данными Office 365. Возможности данной версии идентичны возможностям платной версии, но есть ограничение в 10 пользователей и 1 ТБ защищаемых данных SharePoint.