Toshiba выпустила новые SSD с интерфейсом NVMe для облачных ЦОДов

Toshiba Memory Europe объявила о выходе на рынок платформы XD5 Series, включающей (твердотельные накопители (SSD) с интерфейсом NVMe в компактном форм-факторе 2,5 дюйма толщиной 7 мм, оптимизированные для снижения задержки и повышения стабильности производительности при рабочих нагрузках с высокой интенсивностью чтения данных. SSD XD5 Series в форм-факторе 2,5 дюйма предназначены как для центров обработки данных, так и для облачной инфраструктуры, подходят для баз данных NoSQL, больших горизонтально масштабируемых систем интеллектуального анализа данных и решений для потоковой передачи данных. Как утверждает производитель, они также оптимальны для применения в решениях и системах проекта Open Compute Project (OCP).

Эти накопители созданы на основе 64-слойной 3D-памяти BiCS FLASH TLC (3 бита данных в одной ячейке) и имеют интерфейс PCIe Gen3 x4 (четыре линии). Они обеспечивают производительность последовательного чтения до 2 700 МБ/с и последовательной записи до 895 МБ/с при низком энергопотреблении в активном режиме (7 Вт). При одном цикле записи полного объема носителя в день (DWPD) SSD XD5 Series позволяют записывать почти 4 ТБ произвольных данных ежедневно в течение пяти лет, сохраняя постоянный уровень производительности. Производительность операций чтения и записи с произвольным доступом составляет 250 тыс. и 21 тыс. операций ввода-вывода в секунду (IOPS) соответственно, благодаря чему линейка XD5 походит для рабочих нагрузок с высокой интенсивностью чтения или рабочей нагрузкой транзакций.

Линейка XD5 Series в форм-факторе 2,5 дюйма расширяет богатый ассортимент SSD для центров обработки данных компании Toshiba и дополняет ранее выпущенные устройства в форм-факторе M.2 22110 емкостью 1 920 ГБ и 3 840 ГБ. Флеш-память и контроллеры, используемые в накопителях XD5, обеспечивают защиту данных, сквозное обнаружение ошибок и защиту при потере питания. На устройства распространяется ограниченная пятилетняя гарантия.

«Выпуск новых устройств серии XD5 для расширения нашего богатого ассортимента накопителей с интерфейсом NVMe демонстрирует стремление компании Toshiba Memory предлагать облачным центрам обработки данных широкий спектр решений для любых задач, включая высоконадежные системы с низким энергопотреблением, обеспечивающие постоянную производительность», – отметил Пол Рован (Paul Rowan), вице-президент подразделения твердотельных дисков компании Toshiba Memory Europe.

SSD Toshiba Memory с интерфейсом PCIe NVMe предназначены для различных профилей рабочих нагрузок в корпоративных системах и центрах обработки данных и представлены сериями XD5, CD5 и CM5, которые помогают клиентам создавать необходимые инфраструктуры хранения данных.

Ознакомительные образцы накопителей XD5 Series в форм-факторе 2,5 дюйма уже поставляются отдельным заказчикам. Серийные поставки запланированы на II квартал 2019 г.