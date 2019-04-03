Tecno представила недорогой смартфон CAMON 11S с тройной камерой. Цена

Tecno Mobile объявила о выходе на российский рынок новой модели смартфона CAMON 11S, пополнившей популярную линейку камерофонов CAMON. CAMON 11S получил тройную основную камеру с расширенными возможностями искусственного интеллекта, которая позволяет получать качественные снимки при любом освещении. Благодаря Tecno, смартфоны с тройной основной камерой становятся доступны не только в высоком и премиальном, но и в среднем ценовом сегменте.

Технические характеристики CAMON 11S открыли высокие возможности для съемки в сегменте бюджетных мобильных устройств. Каждая из трех основных камер выполняет свою функцию: камера 13 МП с апертурой f/1.85 позволяет снимать при сложных световых условиях, дополнительная на 2 МП гарантирует портретные снимки с выделением глубины резкости, и 8 МП с ультрашироким углом обзора в 120° –панорамные фото. Четырехсегментная LED-вспышка и алгоритм ночной съемки на базе AI-технологий обеспечивает высокую детализацию фотографий даже в условиях ограниченного освещения.

Фронтальная 16 МП AI-камера с апертурой f/2.0 позволяет создавать снимки с четкими контурами и эффектом боке. Интегрированная в нее технология 4 в 1 делает сразу четыре снимка и объединяет их в один для обеспечения лучшей детализации даже при низкой освещенности или микродрожании рук.

Получить от автопортрета еще больше можно, включив режим Beauty. Благодаря возможности распознавания до 240 точек на лице он обеспечивает интеллектуальное выравнивание кожи, проработку глаз и другие эффекты, сохраняя естественность снимка.

CAMON 11S обладает всеми характеристиками современного смартфона. Четырехъядерный процессор MTK Helio A22 на базе архитектуры ARM Cortex-A53, память 3+32ГБ и Android 9.0 гарантируют быструю работу устройства. Емкость батареи 3500 мАч позволяет смартфону не требовать зарядки в течение дня. CAMON 11S поддерживает две SIM-карты с одновременной установкой карты памяти размером до 128ГБ.

CAMON 11S оснащен разблокировкой по лицу и 3D сканером отпечатков пальцев, распознающим даже мокрые и грязные руки, что может быть важным для людей, работающих в особых условиях.

Дизайн CAMON 11S создан для того чтобы притягивать взгляды. Тонкий (7.96 мм) и легкий (152 г), с радужным переливающимся корпусом, представленном в золотом, голубом, синем и черном цветах.

IPS-экран с диагональю 6,2 дюймов и соотношением сторон 19.5:9 составляет 87,5% от фронтальной поверхности, делая ее максимально полезной.

CAMON 11S оснащен последней версией HiOS на базе ОС Android 9.0, усиленной такими системными доработками, как лаборатория батареи, умное разделение экрана, скриншоты с обработкой, продвинутые жесты навигации и др., что позволяет в полной мере персонализировать устройство под собственные нужды.

Предзаказ на новые смартфоны открыт с 5 апреля в магазинах сети DNS. Его можно оформить как онлайн, так и в розничных торговых точках. Первые покупатели получат в подарок Bluetooth стереогарнитуру JBL TUNE 560BT. В комплекте с телефоном идут наушники, чехол и защитная пленка.

Рекомендуемая розничная цена нового CAMON 11S составит 9990 руб.