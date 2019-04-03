SAS и Nvidia займутся совместными разработками в сфере ИИ

SAS объявила о своем сотрудничестве с Nvidia. Партнеры займутся совместными разработками в сфере машинного обучения, компьютерного зрения и обработки естественного языка. Графические процессоры и библиотеки CUDA-X AI от Nvidia усилят решения на основе искусственного интеллекта от SAS, что позволит повысить скорость обработки данных и сделать их анализ более точным.

Партнерство с Nvidia – очередной стратегический шаг SAS в рамках ее программы по развитию технологий ИИ. Ранее компания объявила о масштабных инвестициях в это направление – в течение трех ближайших лет их суммарный объем составит $1 млрд. Инвестиционный план предполагает разработку и внедрение новых решений, услуг, образовательных программ и т.п. Оливер Шабенбергер, технический и исполнительный директор SAS, обозначил ключевые моменты этой стратегии в программном документе «Искусственный интеллект: неминуемые последствия технологии».

ИИ становится незаменимым во многих отраслях – в здравоохранении и фармацевтике, в промышленности, финансах и многих других, считают в SAS. Компании, работающие в этих областях, благодаря сотрудничеству SAS и Nvidia получат ряд новых преимуществ. Например, медицинские специалисты смогут использовать технологию распознавания объектов, чтобы отличить доброкачественные опухоли от злокачественных. Промышленным предприятиям компьютерное зрение поможет увидеть скрытый брак прямо на конвейере, а финансовые организации сэкономят миллиарды долларов благодаря своевременному обнаружению мошеннических операций.

За счет графических процессоров Nvidia с расширенной поддержкой облачная аналитическая платформа SAS Viya, а также решения на ее основе – в первую очередь SAS Visual Data Mining and Machine Learning и SAS Event Stream Processing – получат еще более производительный ИИ. Это позволит решать задачи по классификации и распознаванию изображений, обнаружению объектов, перевода речи в текст, определению эмоций и др., что, в свою очередь, будет способствовать развитию технологий интернета вещей (IoT). Например, дроны с ИИ смогут вести мониторинг промышленной инфраструктуры для сервисного профилактического обслуживания, своевременно предотвращая производственные сбои. Графический процессор, встроенный в такой дрон, позволит проводить анализ данных в месте их хранения в режиме реального времени, при этом решения будут приниматься с высокой точностью.

«ИИ преображает бизнес в самых разных отраслях, и в основе этой трансформации лежат передовые аналитические инструменты. Мощные графические процессоры помогут ускорить анализ данных и позволят искусственному интеллекту выполнять миллионы математических операций за предельно короткое время. Партнерство с Nvidia объединит силу двух ведущих компаний, чтобы реализовать потенциал ИИ в полной мере», – сказал Гэвин Дэй, старший вице-президент SAS по технологиям.