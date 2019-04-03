CSI представила клавиатурную POS-систему RX1 нового поколения

CSI объявила о запуске на российском рынке ритейла нового поколения клавиатурных POS-систем. В основе решения — системный блок с Wi-Fi-модулем, процессором Intel и портами для подключения любой периферии. Монитор кассира размещен на поворотной платформе и разворачивается на 120 градусов, а дисплей покупателя регулируется по высоте, вращается и наклоняется. В комплекте — клавиатура, ККТ, сканер и денежный ящик.

Компания CSI обещает, что POS-система будет работать 24/7 весь срок службы — 5–7 лет, и предлагает расширенную гарантию до 3 лет на комплект.

В системном блоке CSI RX1 использованы флагманские компоненты, в том числе основной процессор платформы Intel IoT — J1900. Наряду с этим, безвентиляторный корпус, распаянные порты и незначительное количество проводов и шлейфов внутри способствуют быстрой и бесперебойной работе. Производитель щедро снабдил системный блок разъёмами, которые позволяют подключить любую USB/COM-периферию и сделать его ядром для внешних решений, например, сенсорных касс или инфокиосков. Устройства питаются через него от одной розетки. Для простоты подключения к ИТ-инфраструктуре и мобильности кассы в CSI RX1 встроен Wi-Fi-модуль.

При проектировании монитора кассира производитель использовал мировые технологии: устройство установлено на поворотной платформе, а это редкость на российском рынке. Использование такой разработки связано с многообразием кассовых столов — поворотный монитор универсален для любого из них и даёт больше возможностей для комфортной расстановки оборудования. Также это плюс к удобству кассира. Поворачивая экран на 120 градусов, он может занимать комфортное положение, а значит работать быстрее и продуктивнее. Для дисплея использована TFT LCD матрица от AU Optronics и электроника BenQ.

Вакуумно-люминесцентный дисплей покупателя — совместный продукт CSI и Firich Electric Company. Для совместимости с разными кассовыми программами в нём установлен модуль VFD. Устройство можно подгонять по высоте под любой формат кассового узла, оно наклоняется и поворачивается на 270 градусов.

Клавиатура компактная, компоновка кнопок настраивается под клиента, а каждая клавиша выдерживает 10 млн нажатий, по заверениям производителя. Классически CSI комплектует POS-систему своей контрольно-кассовой техникой Pirit, акцентируя внимание на скорости устройства и возможности печатать чеки с логотипами, картинками и QR-кодами.

До полного комплекта кассовое оборудование CSI дополняют сканер и денежный ящик сторонних производителей. Для управления POS-системой производитель предлагает программу Set Retail 10 собственной разработки.