«Спецэнерготранс» внедрил систему бюджетного планирования на базе IBS «Планета»

В российской транспортно-логистической компании «Спецэнерготранс» запущена новая система бюджетного планирования на основе разработки IBS — продукта «Планета.бюджетирование». Об этом CNews сообщила пресс-служба IBS.

Внедрение системы позволило оптимизировать и централизовать процесс бюджетного управления, а также повысить прозрачность бюджетных данных. Руководство «Спецэнерготранса» получило масштабируемый инструмент планирования и бюджетной отчетности.

Основная специализация «Спецэнерготранса» — железнодорожные перевозки для предприятий металлургической, топливно-энергетической и строительной отраслей. До 2018 г. бюджетное планирование компании осуществлялось в MS Excel. С развитием бизнеса возросли требования к оперативности получения информации и ее анализу. В связи с этим в бюджетном управлении стали проявляться ограничения традиционной модели в Excel: трудоемкость планирования по большому количеству видов аналитики; сбор фактических данных в меньшей детализации, чем при планировании; отсутствие механизма электронного согласования бюджетов; невозможность автоматизированного планирования на основе исторических данных; сложности масштабирования бюджетной модели; вероятность ошибок и некорректных данных из-за растущего объема ручных операций.

В «Спецэнерготрансе» приняли решение внедрить промышленную систему бюджетирования, чтобы вывести процесс на качественно новый уровень. По соотношению цены и функциональности был выбран продукт «Планета. бюджетирование» — разработка российской компании IBS. Внедрение новой системы позволило: получить масштабируемый инструмент планирования и бюджетной отчетности; сократить сроки формирования годового бюджета «Спецэнерготранса» с нескольких месяцев до нескольких недель; увеличить скорость оперативного сквозного пересчета модели и загрузки фактических данных с нескольких дней до нескольких часов; получать управленческую информацию для принятия решений в расширенной аналитике; существенно увеличить прозрачность получения и достоверность данных; перейти на централизованную методику планирования, основанную на истории, драйверах и нормативах.

«Продукт "Планета.бюджетирование" дает нашей компании продвинутые возможности бюджетного планирования: теперь мы можем производить скользящее планирование вперед на 12 месяцев, формировать и перестраивать отчеты на лету, сравнивая разные версии, года и направления деятельности; регулярно получать обновленные прогнозы с учетом уже полученного факта, наглядно визуализировать информацию. Пользоваться продуктом удобно: интерфейс — привычный Excel, поэтому любой его продвинутый пользователь может легко работать в "Планете" и перенастраивать формы и срезы данных. Наконец, с развитием нашего бизнеса продукт можно будет легко масштабировать. Промышленная эксплуатация новой системы началась в ноябре прошлого года, мы довольны результатами», — отметил Георгий Кулумбегашвили, начальник отдела методологии и автоматизации бюджетных процессов «Спецэнерготранса».

«Мы осознаем, насколько критично для компаний своевременно получать точную и достоверную финансовую информацию. И нам приятно знать, что наше решение помогло коллегам повысить финансовую эффективность», — сказала Ярослава Кривошеева, руководитель направлений IBM, Oracle, «Планета.бюджетирование» в IBS.