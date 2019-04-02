Сотни программистов в Саудовской Аравии приняли участие в хакатоне по созданию моделей ИИ для прогнозирования результатов футбольных матчей

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся первый хакатон по спортивной тематике – более 150 команд состязались в разработке модели искусственного интеллекта для прогнозирования результатов предстоящих футбольных матчей Кубка Наследного принца Мухаммеда бен Салмана.

«Соревнующиеся между собой команды проанализируют большие массивы данных, содержащие информацию об исходах матчей, забитых голах, индивидуальной статистике игроков и множество других данных, которые были собраны в ходе прошедших матчей Чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Затем специалисты по обработке данных с помощью техник машинного обучения (Machine Learning) определят, какие факторы могли влиять на исходы матчей», – отмечали организаторы саудовского хакатона.

Имперский колледж Лондона описывал модель ИИ, точность прогнозов которой для Английской Футбольной Лиги составляет 52%. На подобный результат ориентируются и организаторы в Саудовской Аравии.

Победители хакатона будут объявлены в мае в ходе церемонии награждения призеров футбольного Кубка.

Сейчас в Саудовской Аравии реализуется масштабная программа трансформации Vision 2030, затрагивающая самые различные сферы жизни и развития саудовского общества. В том числе активное внимание уделяется развитию информационных технологий и спорта.

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся первый хакатон по спортивной тематике

В планах саудовского Министерства коммуникаций и информационных технологий – продвижение Королевства в качестве регионального ИТ-хаба, развитие сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) за счет размещения новых технологических доменов, размещение в стране R&D центров мирового уровня, и, конечно же, интенсификация подготовки ИТ-специалистов.

В Саудовской Аравии регулярно подчеркивают желание активно сотрудничать в области ИТ с российскими компаниями. С учетом активного развития сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией по многим направлениям – от нефти до искусства – следует ожидать и серьезных совместных проектов в ИТ-отрасли, в том числе в образовательной сфере.