Sabre получила сертификат IATA ONE Order

Sabre Corporation получила официальный сертификат соответствия стандарту IATA ONE Order для работы с транзакциями по продаже авиабилетов как система управления заказами (Order Management System) и провайдер документооборота. Таким образом, система обслуживания пассажиров Sabre стала первой PSS (Passenger Service System), прошедшей этот этап сертификации Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

ONE Order – это стандарт IATA для обмена сообщениями, целью которого является модернизация систем бронирования путем объединения в единую запись всей информации о заказе пассажира, которая сейчас содержится в разрозненных системах. Такой подход позволит авиакомпаниям видеть все данные о перелете пассажиров, что упростит предоставление им дополнительных сервисов и персонализированных услуг.

ONE Order является важной частью концепции Sabre по управлению заказами, которую компания реализует в решении Sabre Commercial Platform. Новый стандарт IATA обеспечит оказание пассажирам всех сервисов, включенных в персонализированное предложение авиакомпании.

«Sabre стремится усовершенствовать процесс предоставления услуг в путешествии с помощью инновационных и эффективных технологий, – отметил Родриго Челис (Rodrigo Celis), старший вице-президент Sabre по коммерческим решениям. – Наша концепция управления заказами выходит за рамки стандарта ONE Order. Она подразумевает передачу данных в режиме реального времени, поддержку принятия решений и сохранение целостности предложения при нестандартных ситуациях на стороне авиакомпании. Это следующий шаг в нашей стратегии развития. В дальнейшем мы планируем также получить сертификат ONE Order по авиаперевозке и дополнительным услугам».

«Мы приветствуем Sabre как первую PSS, сертифицированную по стандарту ONE Order как система управления заказами и провайдер документооборота, – отметил Яник Хойлз (Yanik Hoyles), директор IATA по отраслевым программам дистрибуции. – Сертифицированные по ONE Order компании позволяют упростить работу отрасли и сделать еще один шаг вперед на пути к эффективному ритейлу».