Продажи российской системы защиты от утечек Devicelock DLP в Японии выросли на 28%

Devicelock, российский производитель DLP-систем, подвел предварительные итоги работы на международных рынках в первом квартале 2019 г. Лидером стала Япония, где рост продаж Devicelock DLP по отношению к I кварталу 2018 г. составил 28%. Среди клиентов Devicelock – крупнейшие японские технологические компании, такие как NTT (более 30 различных подразделений), Yaesu, Mitsubishi Space, Toyota, Yamaha, NEC, Fuji, HP Japan, банки MUFG, The Shizuoka Bank, The Joyo Bank, Shoko Chukin Bank, а также Central Japan Railway Company, Japan Credit Rating Agency и еще более тысячи университетов, медицинских учреждений и муниципалитетов.

По словам основателя и технического директора Devicelock Ашота Оганесяна, компания традиционно сильна на японском рынке. В частности, по данным исследования Information Security Solutions Market Present and Future Outlook 2017 – Internal Leakage Prevention Solutions Edition, проведенного MIC Research Institute в 2017 г., Devicelock DLP заняла первое место на японском рынке по объемам поставок среди продуктов класса Endpoint Device/Port Control – программных решений, предназначенных для контроля устройств и портов на персональных компьютерах в целях предотвращения утечки данных. По итогам 2017 г. доля Devicelock в этом сегменте составила 38,9%. Кроме того, крупнейший производитель корпоративных персональных компьютеров японская корпорация NEC (NEC Personal Computers) включила в комплект предустановленного ПО на компьютерах серий Versapro и Mate OEM-лицензированный базовый компонент комплекса Devicelock DLP, предназначенный для контроля периферийных устройств на компьютерах под управлением ОС Windows.

«Японские компании не только очень технологичны, но и уделяют большое внимание сохранности клиентских данных, ведь любой инцидент такого рода – это не только прямой ущерб, но и «потеря лица» перед клиентами и конкурентами. А если учесть традиционную скрытность японцев, то можно сказать, что защита данных – часть японской культуры, - отметил Ашот Оганесян. – Поэтому среди наших клиентов в Японии присутствуют все, кто работает с конфиденциальными и персональными данными – технологические компании, операторы связи, больницы, университеты и структуры городского управления. Мы, в свою очередь, прилагаем максимум усилий, чтобы продукт соответствовал специфике и требованиям японского рынка, включая идеальную работу OCR-компонентов с иероглифическим письмом и слоговыми азбуками».