Обновление для принтера OKI Pro8432WT позволило переключаться между белым и черным тонером

Принтер OKI Pro8432WT с белым тонером получил значимое обновление: теперь пользователи могут переключаться между белым и черным тонером. Благодаря этому типографии, салоны печати на одежде, креативные агентства смогут расширить список своих услуг, предложив печать насыщенного черного цвета на светлой и цветной одежде, тканях и других материалах — от вывесок до наград.

Модель Pro8432WT, выпущенная впервые в 2017 г., была анонсирована как принтер формата А3 с «прибылью в комплекте», благодаря которому типографии смогут получать выгоду от печати на любых носителях за счет экономичной технологии белого тонера, предлагаемой в одном компактном и легком печатном устройстве.

Функция переключения на черный доступна в качестве обновления как для новых, так и для текущих пользователей принтера Pro8432WT. Чтобы начать ей пользоваться, клиентам нужно заказать специальный черный тонер и барабан для Pro8432WT, скачать профиль ICC и специальный медиафайл с сайта OKI.

Модель Pro8432WT отличается компактной конструкцией среди цифровых принтеров формата А3 с расширенной функциональностью и производительностью. Кроме того, использование черного тонера в сравнении с составным черным (смесь голубого, пурпурного и желтого) обеспечивает экономичную печать насыщенного черного цвета для реализации идей печати на светлых носителях.

По зявлению производителя, принтер OKI Pro8432WT — самое маленькое на рынке устройство формата A3 с технологией печати белым тонером, оно сочетает в себе цифровую светодиодную технологию и возможности тонеров, обеспечивающие отличную кроющую способность и яркие цвета. Принтер гарантирует превосходное качество и высокое разрешение печати — текст, напечатанный даже самым маленьким шрифтом, будет выглядеть четким и разборчивым.

«За два года модель Pro8432WT стала пользоваться невероятным успехом в качестве быстрой и экономичной альтернативы прямой печати на ткани. Концепция этого продукта заключается в том, чтобы открыть для наших клиентов новые источники дохода в условиях ограниченного пространства за счет быстрой высококачественной печати с переносом изображения, которая стала возможной с появлением белого тонера. На сегодняшний день добавление черного тонера в список функций Pro8432WT означает, что клиенты смогут расширить источники дохода и при этом не тратить деньги на еще одно печатное устройство», — отметил Чун Мочизуки, старший менеджер по маркетингу специализированных принтеров, OKI Europe.

Технические характеристики Pro8432WT: скорость цветной печати: до 35 стр./мин (A4), на прозрачном носителе 10 стр./мин (A4); разрешение: 1 200 x 600 точек на дюйм; частота процессора: 800 МГц; загрузочная емкость: многоцелевой лоток — 100 листов; первый лоток — 300 листов; память: стандартный размер ОЗУ: 256 МБ; максимальный размер ОЗУ: 768 МБ; дополнительная карта памяти SDHC: 16 ГБ; сеть: 10/100/1000 Base Ethernet, беспроводная ЛВС (дополнительно); вес: 37 кг; габариты (ВxШxГ): 360 x 449 x 552 мм; максимальная плотность бумаги: лоток — 220 г/кв.м, многоцелевой лоток — 256 г/кв.м; ресурс тонер-картриджа (голубой, пурпурный, желтый/белый/черный): 10 000/4 500/8 500 страниц.