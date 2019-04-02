NetApp представила NetApp MAX Data с поддержкой Intel Optane DC

NetApp анонсировала NetApp Memory Accelerated Data (MAX Data) 1.3 с поддержкой энергонезависимой памяти Intel Optane DC. Комбинация MAX Data и энергонезависимой памяти Intel Optane DC позволит компаниям поддерживать высокий уровень конкурентоспособности, более эффективно работая с данными и повышая качество предоставляемых клиентам услуг.

Перед компаниями стоит вызов использовать беспрецедентные объемы данных для реального повышения показателей своего бизнеса. Достичь этого не так просто, как может показаться. Реализация этой цели усложняется появлением таких новых приложений, как искусственный интеллект, машинное обучение, глубокое обучение, аналитика в режиме реального времени и интернет вещей (IoT), каждое из которых использует большие объемы памяти и требует для работы огромных массивов данных. Опираясь на возможности нового перспективного уровня памяти, NetApp помогает заказчикам использовать имеющиеся данные без перестройки архитектуры критически важных приложений. Инструментарий, предоставляемый клиентам MAX Data, позволяет максимально эффективно работать с массивами данных и распространять стратегию Data Fabric на свои серверы с критически важными для бизнеса приложениями и данными.

«Являясь ведущим разработчиком технологии «цифровых людей» и творческого контента, мы выбрали NetApp MAX Data для поддержки своей системы SUNFLOWER Framework, позволяющей собирать огромные массивы 3D- и 4D-данных, для которых интенсивная работа по разработке обеспечивается большей нагрузкой приложений на сервер», — сказал Милан Кляджич (Milan Kljajic), системный инженер 3Lateral.

«Теперь, когда NetApp MAX Data поддерживает энергонезависимую память Intel Optane DC, организации могут ускорить движение данных по всему предприятию для поддержки таких приложений, как Oracle и MongoDB, с простотой, возможностью выбора и масштабирования, которые необходимы для реального повышения эффективности бизнеса, — отметил Джоэль Рейч (Joel Reich), исполнительный вице-президент по системам хранения и программному обеспечению NetApp. — В то время как данные создаются и управляются в локальных ЦОДах, устройствах и датчиках IoT, а также в гибридных облачных средах, наличие стратегии Data Fabric, охватывающей периферию, ядро и облако, имеет важное значение для успеха бизнеса».

«Комбинация процессоров Intel Xeon и энергонезависимой памяти Intel Optane DC помогает клиентам раскрыть реальную ценность накопленных объемов данных, — сказала Дженнифер Хаффштетлер (Jennifer Huffstetler), вице-президент и генеральный директор отдела управления и хранения данных в дата-центрах компании Intel. — Сотрудничество с такими инноваторами, как NetApp, позволит нам перемещать, хранить и обрабатывать больше данных, чем когда-либо».

MAX Data — первое в отрасли решение для локального хранения данных, использующее энергонезависимую память Intel Optane DC на серверах для хранения постоянных данных, обеспечивающих доступность, низкую латентность на уровне обычной памяти и характеристики, схожие с флэш-накопителями, без необходимости переписывания кода приложения, что позволяет компаниям в полной мере использовать преимущества приложений в режиме реального времени.