«М.Видео-Эльдорадо» назвала Honor лидером рынка смартфонов

«М.Видео-Эльдорадо», российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, подвела итоги развития рынка смартфонов в первом квартале 2019 г. По оценке группы, по итогам периода январь-март, рынок вырос на 8% в штуках и 18% в деньгах до 6,8 млн штук и 112,8 млрд руб. Средняя цена, таким образом, выросла год к году на 9% и достигла 16,5 тыс. руб. Динамика продаж группы почти вдвое выше рыночной: штучные продажи выросли на 22%, денежные – на 32% за счет развития отдельного бренда m_mobile от «М.Видео» и выделенных телеком-зон в «Эльдорадо», кредитных предложений и максимально широкого ассортимента. Лидером рынка в штучных продажах впервые стал бренд Honor – на него пришлось более четверти проданных смартфонов.

Лидером рынка впервые по итогам квартала стал бренд Honor, опередив Samsung и заняв более четверти рынка в штуках. Спрос на смартфоны этого бренда вырос год к году в 2,5 раза. Ранее в 2018 г. лидировали два бренда в совокупности – Huawei и Honor – на которые, по итогам I квартала 2018 г., приходилось около 16% штучных продаж.

«Honor демонстрирует наиболее высокую динамику по сравнению с другими игроками телеком-рынка. Главная причина успеха бренда в том, что производитель постарался максимально адаптировать к специфике российского рынка цены, ассортимент, логистику, маркетинговую поддержку. Гибкий подход привел к тому, что Honor ежегодно прирастал в штучных продажах в полтора-два раза. В итоге бренд стал первым на российском рынке смартфонов», – сказал Владимир Чайка, руководитель департамента «Мобильная техника» в группе «М.Видео-Эльдорадо».

Honor представлен во всех ценовых сегментах за исключением премиального свыше 45-50 тыс. руб. Одновременно на рынке доступно более 20 моделей бренда. В десятку самых популярных моделей смартфонов по итогам квартала вошло сразу шесть моделей Honor, в том числе смартфоны бренда занимают первые три строчки. Самыми востребованными в 2019 г. стали бюджетные Honor 7A, 7А Pro и один из наиболее массовых 8X. Помимо Нonor в десятке оказались три модели от Samsung и одна от Xiaomi. Для сравнения годом ранее по итогам первого квартала 2018 г. топ-10 моделей выглядел совсем иначе: в него попадали пять моделей Samsung, три Honor и две Apple, причем iPhone SE занимал первую строчку.

Пятерка лидеров телеком-рынка в штучных продажах осталась неизменной с 2018 г.: Honor, Samsung, Apple, Huawei и Xiaomi. Таким образом, три бренда из пяти – представители Китая, что говорит о продолжающемся усилении китайских игроков. Доля китайских производителей в штучных продажах приближается к 50%.

Спрос еще более заметно перераспределился между ценовыми сегментами: теперь положительную динамику дают в основном средний ценовой сегмент от 10 до 20 тыс. руб. и верхний свыше 50 тыс. руб. Спрос в остальных сегментах, напротив, снижается.

Росту верхнего ценового сегмента способствовал старт новой линейки Samsung Galaxy S10 в марте. Предзаказ на новинку прошел успешно, более чем вдвое превысив показатели аналогичного предзаказа в 2018 г. на Galaxy S9.

В первом квартале прошел целый ряд презентаций. Упоминавшийся ранее Samsung презентовал линейку Galaxy S10, а также складной Galaxy Fold. Xiaomi презентовал Mi MIX 3 в новом форм-факторе слайдера и Mi Note 7, Vivo представил V15|V15 Pro, Honor – модель 10i. И, наконец, Huawei в феврале показал свою версию складного смартфона Mate X, а в конце марта представил свою новую флагманскую линейку P30, предзаказ на которую в «М.Видео» и «Эльдорадо» стартует 3 апреля.