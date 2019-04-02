Konica Minolta перевела филиальную сеть банка «Санкт-Петербург» на аутсорсинг печати

Konica Minolta завершила проект перевода 57 офисов филиальной сети банка «Санкт-Петербург» на аутсорсинг печати. Компания взяла на сервисное обслуживание 766 печатных машин разной производительности от персональных устройств до скоростных систем формата А3, внедрила программно-аппаратное решение для управления печатью SafeQ и усовершенствовала печатные процессы. В планах банка – масштабирование проекта и внедрение решений по оптимизации документооборота.

Проект оптимизации инфраструктуры печати завершен во всех филиалах и дополнительных офисах банка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в дополнительном офисе «Автозаводский» в Москве. Основной целью было улучшение доступности сервиса печати в дополнительных офисах, сокращение числа печатного оборудования, снижение расходов на обслуживание и упрощение прогнозирования затрат на печать.

На начальном этапе сотрудничества в головном офисе организации были установлены 316 МФУ Konica Minolta. В результате количество монохромных печатных устройств сократилось на 33%, а цветных – на 50%. При этом процентное соотношение устройств А3 формата, стоимость владения которых ниже по сравнению с устройствами А4, выросло с 7% до 30%. Большинство устройств оборудованы программно-аппаратным решением SafeQ для авторизации сотрудников по смарт-картам.

Особенностью проекта стала необходимость работы с устройствами сторонних вендоров. На следующем этапе подключения к сервису печати филиальной сети банка Konica Minolta взяла на сервисное обслуживание более 700 устройств других вендоров из которых произвела замену 51 устройства на устройства серии Bizhub. При этом общее количество устройств в проекте в настоящее время превысило 1 тыс. единиц.

В результате аутсорсинг позволил снизить затраты на печать и добиться полностью прозрачной отчетности. Затраты на сервис печати стали прогнозируемыми.

«Это один из наших наиболее масштабных проектов с точки зрения представленных решений и количества локаций, – сказала Наталья Кравченко, руководитель подразделения Konica Minolta Business Solutions Russia в СЗО. – Он интересен тем, что мы работаем не только с устройствами собственного производства, но и с МФУ сторонних вендоров, еще не выработавшими свой ресурс».

«Konica Minolta проявила себя как надежный поставщик услуг печати, – отметил Николай Чесноков, заместитель директора Дирекции по информационным технологиям банка "Санкт-Петербург". – Перевод головного офиса на аутсорсинг печатной инфраструктуры позволил нам одновременно и сократить затраты на печать, и предложить сотрудникам больше удобных функций для работы с документами. Поэтому и было принято решение масштабировать данный проект на всю филиальную сеть банка».