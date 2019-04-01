Мобильная «Яндекс.почта» обзавелась темной темой

В мобильной «Яндекс.почте» появилась обновленная темная тема: теперь темно-серым окрашивается не только интерфейс, но и сами письма. Об этом CNews сообщила пресс-служба сервиса.

В таком виде почта гармонично сочетается с другими приложениями в аналогичном оформлении, а также с ночным режимом в операционной системе.

Экран с письмами на темном фоне светится существенно слабее, и от него не устают глаза при работе в темноте или неярком освещении. Кроме того, темную тему можно включить, чтобы не мешать другим людям — например, соседям в кинотеатре или водителю во время ночной поездки. Вдобавок ко всему на устройствах с OLED-экранами этот режим позволяет экономить заряд аккумулятора: чем темнее цвет, тем меньше энергии тратится на его отображение.

Чтобы включить темную тему, нужно выбрать соответствующий пункт в настройках и перезапустить приложение.