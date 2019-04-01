Какова роль вендора в проектах цифровой трансформации – расскажет «Диасофт» на конференции CNews

Компания «Диасофт» 2 апреля выступит партнером конференции CNews «Цифровая трансформация 2019».

В деловой части мероприятия Александр Глазков, председатель совета директоров «Диасофт», представит экспертный взгляд на актуальные вопросы цифровой трансформации в финансовой сфере и других секторах экономики.

Лидер «Диасофт» раскроет понятие цифровой трансформации с позиции вендора, расскажет о роли компании-разработчика в процессе перехода бизнеса в цифру, о влиянии фактора импортозамещения на ход масштабной цифровизации бизнеса в России, а также о том, как управлять людьми в процессах трансформации.

Отметим, что «Диасофт» более 10 лет занимается практическими вопросами цифровой трансформации с использованием отечественных разработок, успешно развивает IT-платформу для цифровой трансформации организаций, работающих в финансовом и других секторах экономики. Компания реализует проекты федерального масштаба в финансовых институтах, имеет опыт построения решений на международном рынке. Компетенции и успешные проекты «Диасофт» признаны международными консалтинговыми и аналитическими агентствами: Gartner, BIAN, IDC.