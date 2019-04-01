ДИТ Смоленской области защитился от веб-угроз с помощью Dozor Web Proxy

Департамент Смоленской области по информационным технологиям решил задачу организации централизованного защищенного доступа в интернет с использованием нескольких различных механизмов аутентификации пользователей и фильтрации содержимого информационного обмена. Техническим решением стало внедрение прокси-сервера Dozor Web Proxy.

ДИТ Смоленской области является органом исполнительной власти в сфере ИТ, связи, по вопросам обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а также совершенствования системы государственного управления Смоленской области. Одними из основных задач, возложенных на Департамент, являются ведение официального интернет-портала Администрации Смоленской области; формирование государственных информационных ресурсов области; обеспечение безопасности областной информационно-коммуникационной инфраструктуры, местных государственных информационных ресурсов, их защиты, сохранности, целостности и достоверности. В этой связи первостепенное значение для Департамента имеет организация централизованного защищенного доступа всех структурных подразделений в сеть интернет.

Ранее ДИТ Смоленской области уже имел опыт использования различных прокси-серверов от нескольких производителей, которые, однако, не в полной мере отвечали потребностям организации как в вопросах защиты информации, так и по уровню выдерживаемой нагрузки.

«В процессе выбора нового веб-прокси мы рассматривали и тестировали несколько ведущих рыночных решений. По результатам проведенных нами испытаний Dozor Web Proxy показал самую высокую производительность, однако потребовал глубоких технических компетенций по настройке решения для достижения максимальной эффективности работы», – отметил начальник Департамента Смоленской области по информационным технологиям Андрей Рудометкин.

В дальнейшем Департамент планирует развивать проект в направлении кастомизации решения под дополнительные специализированные потребности организации.

Галина Рябова, руководитель направления Solar Dozor компании «Ростелеком-Solar», сказала: «Dozor Web Proxy – это высокопроизводительный модуль нашей DLP-системы, который позволяет заказчикам управлять политикой доступа к интернет-ресурсам. Управление осуществляется из единого интерфейса как для доменных, так и для недоменных рабочих станций пользователей. Кроме того, решение анализирует веб-трафик для идентификации событий, которые могут свидетельствовать о нарушении правил информационного обмена. Мы постоянно совершенствуем наше решение как с точки зрения функциональности, так и в направлении повышения удобства и простоты его использования, учитывая пожелания заказчиков к предыдущим версиям. Максимальная ориентация на решение задач наших клиентов повышает востребованность системы – в том числе среди органов государственной власти и госструктур».