DataDome получила лицензию МЧС на работы с системами пожарной безопасности

DataDome получила лицензию МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Полученная лицензия дает возможность специалистам DataDome реализовывать более широкий комплекс работ по монтажу и обслуживанию инженерных систем дата-центров, узлов связи, серверных комнат, бизнес-центров и складских помещений.

В марте 2019 г. интегратор инженерных систем DataDome получил лицензию МЧС на монтаж, техническое обслуживание, ремонт, диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ: систем пожаротушения и их элементов; систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов; систем противопожарного водоснабжения и их элементов; автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции; систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов; фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов; противопожарных занавесов и завес.

Кроме того, лицензия позволяет осуществлять монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах, а также выполнять работы по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

«Мы стремимся развивать компетенции компании, не только углубляя знания и навыки работы с различными инженерными системами, но и расширяя спектр таких систем. Теперь специалисты нашей компании могут самостоятельно работать как с системами энергообеспечения и кондиционирования, так и с системами пожарной безопасности», — отметил Андрей Павлов, генеральный директор DataDome.