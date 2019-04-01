Читатели CNews выбрали самую успешную женщину-руководителя на российском ИТ-рынке

По результатам голосования, предложенного редакцией CNews в преддверие международного женского дня, Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и СНГ на российском ИТ-рынке, может считаться самой успешной женщиной на российском ИТ-рынке. За нее проголосовали 37% участников.

Несмотря на непростые политические и экономические условия, под руководством Татьяны Бочарниковой компания NetApp в России показывает впечатляющие финансовые результаты: рост компании продолжается десять кварталов подряд, за 2017 финансовый год компания выросла на 60%, за первые два квартала 2018 г. – на 30%. Компания занимает первое место в России по поставке All-Flash решений. Их доля составила примерно половину от всех СХД, проданных NetApp в России. Компания также занимает второе место в России среди поставщиков SAN-решений.

Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и СНГ на российском ИТ-рынке

Также в тройку лидеров с большим отрывом попали Кристина Тихонова (13%), новый президент Microsoft в России, и известный ИТ-инвестор Светлана Никифорова (12%), супруга экс-министра связи.

Кристина Тихонова хорошо известна российскому рынку своей карьерой и более чем 20-летним опытом в сфере управления, продаж, развития бизнеса и построения стратегий. До прихода в Microsoft она занимала позицию старшего вице-президента по продажам в инвестиционной компании ESW Capital в США. Большую часть своей профессиональной деятельности Кристина посвятила телекоммуникационной индустрии: она занимала руководящие посты в компаниях VEON (бывший Vimpelcom, материнская компания оператора «Билайн»), Nokia Networks, Nec, Mitsui & Co и др.

Кристина Тихонова, новый президент Microsoft в России

Светлана Никифорова – одна из самых финансово успешных женщин российского ИТ-рынка. Ее доход растет в разы ежегодно. В 2011 г. Светлана Никифорова основала бизнес-акселератор «Стартобаза», цель которого – развитие, поддержка и финансирование ИТ-стартапов и команд с российскими корнями, способных стать глобальными игроками рынка инноваций. «Стартобаза», в которой Светлане Никифоровой принадлежит 95% компании, завершила 2017 г. с крупной чистой прибылью – ₽971 млн, что следует из ее бухотчетности, содержащейся в базе Росстата. Это гораздо выше показателей за предыдущие годы, когда ее прибыль варьировалась от ₽2,9 млн до ₽99,8 млн. В 2017 г. «Стартобаза» увеличила свою долю в компании-разработчике «Автодория» с 55 до 63,5%. Но в конце года Светлана Никифорова продала всю свою долю сооснователю компании Артему Лопатину. Сумма данной сделки не известна, но из налоговой декларации Николая Никифорова, которую он подавал как член правительства, известно, что в 2017 г. доход его супруги составил ₽63 млн.