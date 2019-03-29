Банк «Восточный» обновил мобильный банк на платформах iOS и Android. Весеннее обновление принесло новые функции и упростило взаимодействие пользователей с приложением.

Например, держателям кредитных карт с бонусной программой «Кэшбэк» стал доступен выбор категорий повышенного кэшбэка в мобильном банке. Ранее данная функциональность работала только в интернет-банке. Нововведение дает клиентам способ тонкой настройки бонусной программы кредитных карт под свои нужды.

Напомним, что бонусная программа «Кэшбэк» не так давно была распространена на всю линейку кредитных карт банка «Восточный». Бонусная программа позволяет держателю карты каждый месяц самостоятельно выбирать категории повышенного кэшбэка (до 10%) и экономить на тех статьях расходов, которые для него наиболее актуальны. Например, если клиент замечает, что много тратит на развлечения и рестораны, хорошим выбором станет тематическая группа «Отдых», а если захочет экономить на ЖКХ, то подойдут категории группы «Тепло». Есть также категории «За рулем» – бонусное предложение для автолюбителей, «Онлайн покупки» – для ценителей цифровых продуктов и онлайн-шопинга, а также универсальный вариант – опция «Все включено», которая увеличивает кэшбэк за все покупки до 2%.

Выбрать одну из пяти групп категорий, которые позволяют заметно сэкономить на самых крупных расходных статьях бюджета, можно в мобильном банке всего за два клика, достаточно зайти в раздел «Карты», а затем в подраздел «Бонусы».

Ранее у клиентов «Восточного» появилась возможность не только подать через мобильный банк заявку на кредит, но и практически сразу получить его. Для этого нужно зайти в мобильный банк и выбрать пункт «Заявка на кредит». В мобильном банке можно получить до 200 тыс. руб. без визита в отделение. Решение по заявке принимается за несколько минут. В случае одобрения клиенту будет открыт кредитный счет, на который практически сразу поступят деньги.

«Сегодня мобильный банк – главная точка взаимодействия банка с клиентом, поэтому мы уделяем особенное внимание развитию этого сервиса. Тенденция на расширение функциональности мобильных и интернет-сервисов только усиливается, и мобильный банк уже превратился в универсальный инструмент, который позволяет решить практически все базовые задачи по управлению своими финансами», – отметил Алексей Казаков, директор департамента цифрового бизнеса.

Обновить мобильный банк для iOS можно в фирменном магазине App Store, для Android – в Google Play.