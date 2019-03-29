В Вологодской области завершена централизация учета в госсекторе

Вологодская область в 2018 году завершила проект по передаче учетных функций организаций государственного сектора области, начатый в 2015 году по поручению Губернатора области О. А. Кувшинникова. Опыт Вологодской области в решении этой непростой задачи на сегодняшний день является одним из наиболее успешных благодаря продуманности действий первых лиц региона, прежде всего, заместителя губернатора области начальника департамента финансов области В. Н. Артамоновой.

На централизованное ведение учета переданы функции всех органов исполнительной государственной власти, государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений области.





Централизация учетных функций органов власти и государственных учреждений и построение единой информационной системы учета и отчетности была выполнена на базе АС «Смета» разработки НПО «Криста».

Основной площадкой для выполнения функций стало государственное казенное учреждение «Областное казначейство». В ведущих отраслях – образовании, здравоохранении, культуре, социальной защите населения, были созданы ведомственные центры бухгалтерского учета. В двух сферах (лесном комплексе, труде и занятости) все подведомственные учреждения объединены в одно учреждение, на базе которого учетные функции выполняются отраслевым центром учета.

В ходе реализации проекта в государственном секторе Вологодской области обеспечено применение электронного юридически значимого документооборота. Документирование фактов финансово – хозяйственной деятельности государственных учреждений предусмотрено с помощью электронных документов, специализированных по разделам учета, с получением унифицированных форм первичных документов.

Проведена унификация форм первичных документов, аналитических отчетов. Применяемые документы, настроенные в форму электронных документов, соответствуют федеральному законодательству в области бухгалтерского учета.

Работа информационной системы основана на принципе однократного ввода информации, автоматически выполняются регламентные операции. Однажды созданный документ многократно используется интегрированными системами отчетности, финансового анализа, планирования, исполнения бюджета.

В настоящее время Вологодская область стоит на пороге полного отказа от бумажных носителей информации при ведении финансово – хозяйственной деятельности, включая взаимодействие с коммерческим сектором экономики.

Перевод на централизованное бухгалтерское обслуживание учреждений здравоохранения Вологодской области, обеспеченный в течение 2017 – 2018 годов, проходил особым образом. Сначала в 2017 году было переведено 27 бюджетных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета. Затем в 2018 году было переведено 62 бюджетных учреждения, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств фонда обязательного медицинского страхования.

За два года существования центра бухгалтерского учета учреждений здравоохранения последовательно переведены на централизованное ведение учета 89 учреждений здравоохранения области, в том числе 34 учреждения в Вологде, 23 учреждения в Череповце и 32 учреждения, расположенные в районах области.

Одновременно всё бухгалтерское обслуживание переведено в ГИС «Единая централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности Вологодской области».

Расходы на содержание центра учета рассчитываются с учетом расходов на содержание бухгалтерских служб учреждений до проведения централизации. Начиная с даты передачи функций, средства, которые ранее учреждения направляли на содержание собственных бухгалтерских служб, перераспределяются в равных долях на содержание центра учета и решение вопросов, связанных с улучшением условий оказания медицинских услуг для населения Вологодской области. В 2018 году объем средств, дополнительно направленных на развитие отрасли, составил 24,6 млн. рублей; в 2019 году составит более 100 млн. рублей. Содержание центра учета осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с бюджетной сметой.

В соответствии с поручениями губернатора области О. А. Кувшинникова в 2018 году созданы единые межведомственные центры учета муниципальных районов и городских округов. В 2019 году осуществляется переход на Единую централизованную информационную систему бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности Вологодской области.





Для обеспечения единого подхода к организации и проведению муниципальными районами и городскими округами централизации учетных функций Департаментом финансов области подготовлены методические рекомендации по реализации мероприятий централизации бухгалтерского учета и отчетности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях области, проведено обучение специалистов финансовых органов муниципальных образований и центров бухгалтерского учета.

Реализация мероприятий по централизации учетных функций на муниципальном уровне осуществляется в рамках дорожных карт, утвержденных главами муниципальных районов и городских округов области.

Сегодня всеми сельскими и городскими поселениями области учетные функции переданы в единые межведомственные центры учета муниципальных районов, заключены соглашения, определены функциональные обязанности и распределена ответственность при выполнении учетных функций.

В целом проделанная работа позволила вывести управление региональными и муниципальными финансами на качественно новый уровень. Ежегодный бюджетный эффект от централизации бухгалтерского учёта составляет более 300 млн. рублей, бюджетный эффект за 3 года составит более 1 млрд рублей.