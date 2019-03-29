«Мегафон» обновил свой сервис управления рекламными кампаниями
«Мегафон» сообщил о том, что интерфейс сервиса управления рекламными кампаниями «Мегафон таргет» улучшен благодаря изучению поведения пользователей сервиса.
Эволюция сервиса «Мегафон таргет» направлена на расширение применения технологий для совершенствования таргетированных рекламных рассылок.
Используя запрос с применением глубокого обучения (deep learning) клиенты получат доступ к возможности «Мегафон таргет» использовать агрегированные обезличенные данные по активностям нужной целевой аудитории через инструментарий больших данных.
Для выбора доступен список из 74 категорий интересов: отдых, развлечения, спорт, авто, бизнес, кафе, услуги, детские товары, авиаперелеты, автомобили, доставка еды, такси, банки, страхование и многие другие. Есть возможность отправить сообщения посетителям конкретных сайтов и выбрать целевую аудитории по уровню дохода, установить таргеты по географической зоне, городу, находящимся в роуминге. Геотаргетинг можно детализировать: по месту жительства, месту работы, территории пребывания.
«Мегафон» считает, что услуга актуальна для компаний и заведений местной розничной торговли. Сервис позволяет привлечь посетителей: супермаркетов, аптек, магазинов косметики, книг, товаров для дома, ресторанов, баров и кафе. Услуга подойдет салонам красоты, парикмахерским, спортивным клубам, автосервисам, сервисам ремонта обуви и техники. Сообщения получают только абоненты согласные их получать, а механизмы сервиса локализуют среди них наиболее высоко мотивированных потенциальных клиентов. Например, информация по недвижимости в первую очередь направляется интересующимся темой в поисковых системах, изучавших официальные сайты застройщиков, контактировавших иными способами. Уточнена настройка времени рассылки.
Изменения коснулись и веб-интерфейса. К привычным инструментам добавлена «цель рассылки», а по мере добавления новых критериев отбора получателей (таргетов) в сервисе автоматически осуществляется пересчет стоимости одного сообщения, обновление предпросмотра сообщения теперь происходит на каждом этапе формирования рассылки.