Искусственный интеллект может заменить работников кафе

Кофейный бизнес – высококонкурентная среда, в которой сложно пробиться новым компаниям. «Рынок требует изменений от бизнеса, и это действительно непростая задача. Компании, даже самые традиционные, хотят быть цифровыми и меняют свой тип взаимодействия с заказчиками», – считает Арсений Тарасов, директор направления цифровой трансформации бизнеса, Microsoft. Именно поэтому сеть кофеен «Астаманьяна», которая должна открыться в Санкт-Петербурге в апреле этого года, сделала ставку на технологии. Компания будет использовать в работе с клиентами искусственный интеллект и блокчейн – все на базе облачной платформы Microsoft Azure. До этого подобных решений в отечественных кафе не было.

«Посмотрим на тенденции и цифры, – говорит Арсений Тарасов. – Совсем недавно вышла новость о том, что средний чек на доставку превысил средний чек в самом заведении. Курьеры доставляют продукты куда угодно, даже в автомобиль, который застрял в пробке. Происходит смена бизнес-моделей, которая стала возможной именно благодаря цифровизации и оптимизации, например, цепочки поставок. Теперь рестораны выбирают для себя, где лежит их главное умение: в области приготовления еды или в области развлечения».

Кофейный бизнес – высококонкурентная среда, в которой сложно пробиться новым компаниям

Первое, что должно привлечь посетителей в «Астаманьяну» – персонализация. Система, установленная во всех кофейнях сети (предполагается, что к 2021 г. будет открыто не менее 18 заведений в крупных городах), должна узнавать своего клиента и помнить его индивидуальные вкусы. Причем не важно, в какую именно точку он пришел. Это будет имитация посещения любимого ресторана у дома, где официанты на самом деле в курсе, что любит их постоянный клиент.

Вторая особенность – распознавание эмоций. Система будет отмечать, в каком настроении сегодня человек, который в данный момент стоит перед камерой в кафе, и решать, что именно лучше ему предложить. При этом бариста, который делает кофе и пытается угодить клиенту, никуда не исчезнет. Он будет работает с системой «в паре». Система может предложить выбор из трех напитков, которые она расставляет по приоритету: максимальная рекомендация, средняя рекомендация и так далее. При этом бариста может делать предложения клиенту от себя.

Дмитрий Скворцов, владелец будущей сети кофеен, предположил, что распознавание эмоций системой также поспособствует вовлечению посетителей в игру: возможно, многие заинтересуется тем, смогут ли они обмануть искусственный интеллект, угадает ли он эмоции, даже если те наигранные. «Конечно, бывают чрезвычайно артистичные люди, которые могут сыграть все, что угодно. Но когда мы проводили тесты, 88% эмоций, которые демонстрировали люди, были распознаны правильно, – добавляет Александр Ермаков, управляющий партнер компании Awara IT. – При этом технологии все равно, какой национальности будет человек. Для искусственного интеллекта мы все очень хорошо различимы».

В Awara IT, которая занимается внедрением проекта, отдельно отметили, что посетители кафе будут уведомлены о том, что ведется видеосъемка (она необходима для распознавания лиц). Эта мера кажется нелишней, особенно если вспомнить небольшой скандал, произошедший в 2017 г. в норвежской пиццерии, когда на экране для интерактивной персонифированной рекламы вместо самого контента в результате сбоя стали выводиться внутренние данные системы по распознаванию лиц. Человек, подошедший в это время к экрану, видел информацию о том, какого он пола, возраста, сколько времени смотрит на контент, улыбается ли он при этом и если да, то на сколько процентов. Пользователи Reddit из Норвегии активно обсуждали этот случай и многие были возмущены, полагая, что их конфиденциальность от такого решения компании страдает.

Анонсируется, что возможности искусственного интеллекта в кофейне, помимо прочего, будут сервисом не только для клиента, но и для бизнеса. Имея точные данные о клиенте и анализируя эти данные, компания сможет найти свои «узкие места» и предложить более качественное обслуживание, сможет прогнозировать количество посетителей и менять ассортимент на более оптимальный. Кроме того, Александр Ермаков предположил, что такое решение позволит экономить на квалифицированном персонале, который стоит дорого. «Часть функций система может взять на себя, – говорит он. – К тому же «начинающий» искусственный интеллект учится быстрее, чем начинающий бариста».

В кофейне предполагается еще один элемент вовлечения пользователей. На стаканчиках собираются печатать QR-коды, сосканировав которые можно будет узнать, откуда приехало именно то зерно, которое сейчас превратилось в кофе. Там будет информация о плантациях, о конкретных партиях, о ферме, на которой были выращены ягоды. «Сами фермеры выращивают очень хороший кофе, и они заинтересованы в том, чтобы он дошел до конечного потребителя. Подделок со стороны фермеров практически нет. Проблемы с контрафактом возникают в середине или в конце цепочки поставок. Чаще всего подделывают срок производства, так как от того, сколько времени прошло со сбора урожая, зависит качество напитка. Поэтому основная цель этой платформы – обеспечить прозрачную цепочку поставок, – поясняет Александр Ермаков. – В технологии блокчейн все участники независимы друг от друга, здесь нет единого центра, который мог бы изменять информацию по собственному почину. И никто другой не может изменить информацию, так как она хранится у всех одновременно. В этой системе работают зарегистрированные участники. Как только выявляется контрафакт – такого участника из схемы тут же исключают».

Эту технологию также возможно применять в других сферах бизнеса, где есть проблемы с контрафактом на определенном участке в цепи поставок. Решение действует на базе глобальной платформы Trace Coffee Beans. Однако делать точные выводы о том, хорошо ли работает данная функция общей системы кофейни «Астаманьяна», пока сложно. QR-коды считывались и отсылали пользователя на страницу с информацией только во время презентации. В настоящее время ссылка недоступна.