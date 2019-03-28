В Санкт-Петербурге откроется кофейня с искусственным интеллектом

Microsoft сообщила о том, что в апреле 2019 г. в Санкт-Петербурге откроется первая в России кофейня, использующая технологии искусственного интеллекта (ИИ) и блокчейн в облаке Microsoft Azure. Конкурентным преимуществом кофейни «Астаманьяна» станет персонализированный подход к клиентам, который будет реализован при помощи современных технологий. Новая бизнес-модель позволила компании привлечь зарубежные инвестиции. В дальнейшем планируется открытие сети высокотехнологичных кофеен в разных городах России.

«Выходим на высококонкурентный рынок. Чтобы добиться успеха, мы решили сделать ставку на «технологичное» поколение, которое постепенно становится основным покупателем качественного премиального кофе. Для того чтобы привлечь эту аудиторию, мы совместно с Awara IT разработали бизнес-модель, в основе которой лежат современные технологии, такие как искусственный интеллект и блокчейн. Они помогут нам отвечать требованиям современного потребителя и рынка в целом», – сказал Дмитрий Скворцов, руководитель сети кофеен «Астаманьяна».

Клиенты кофейни получат персонализированный сервис. Рекомендации по выбору напитка, а также специальные предложения будут формироваться на основе вкусовых предпочтений конкретного посетителя и оценки его эмоций при помощи ИИ. Помимо этого, через приложение кофейни можно будет заранее заказывать блюда и напитки, оценивать их, следить за акциями и искать адреса ближайших кофеен. В ближайшее время также планируется расширение функционала приложения — появятся онлайн-магазин кофе и интеграция с социальными сетями.

Сервисы искусственного интеллекта и машинного обучения Microsoft Azure также помогут «Астаманьяна» анализировать продажи и совершенствовать клиентский сервис на основе этой информации. Кофейня сможет прогнозировать количество посетителей, чтобы иметь возможность оптимизировать рабочие смены и поставки продукции со склада, а также предсказывать изменение спроса, чтобы менять ассортимент в соответствии с предпочтениями посетителей.

Помимо удобства обслуживания, «Астаманьяна» предоставит возможность самостоятельно убедиться в качестве приготовленного кофе, так как сеть сфокусируется на использовании только премиального зерна. Система Trace Coffee Beans на базе технологии блокчейн в облаке Microsoft Azure поможет проследить весь путь доставки — от плантации до чашки, — обеспечив безопасность и неизменность этой информации. Просканировав QR-код на чашке, посетитель узнает все о кофе, который он заказал: его сорт, страну происхождения, способ обработки и метод обжарки, дату сбора урожая и плантацию. Аналогичную информацию, а также рекомендации по приготовлению конкретного сорта кофе можно получить при покупке кофейных зерен, просканировав QR-код на упаковке.

«Открытие первой в России высокотехнологичной кофейни — это отличный пример цифровой трансформации индустрии HoReCa. В стремлении привлечь современного потребителя бизнес в этой сфере ищет способы предложить ему сервис, важной частью которого становятся уникальные впечатления. Активное развитие индустрии в этом направлении продолжается благодаря современным технологиям. Сделав ставку на персональный подход к клиенту, который обеспечит ИИ, "Астаманьяна" получит существенное и долгосрочное конкурентное преимущество на рынке», — отметил Арсений Тарасов, директор направления цифровой трансформации бизнеса Microsoft в России.

До конца 2019 г. «Астаманьяна» планирует открыть три кофейни в Санкт-Петербурге, а в 2020 г. — еще две в Москве. Всего до конца 2021 г. планируется открытие 18 кофеен в четырех городах России. В дальнейших планах — города-миллионники (Екатеринбург, Волгоград, Самара) и расширение сети до 50 кофеен за пять лет. ИТ-консалтингом и внедрением занимается компания Awara IT.