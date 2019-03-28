11 апреля 2019 г. пройдет ежегодное мероприятие компании Extreme Networks – Extreme NOW Forum 2019. На площадке «Цифровое деловое пространство» соберутся эксперты Extreme Networks, дистрибьюторы, партнеры и конечно же заказчики, которые используют продукты и технологии Extreme Networks в различных отраслях для успешного решения бизнес задач.

Extreme NOW Forum 2019 – это уникальная возможность пообщаться с ведущими экспертами в области сетевых решений, узнать о новейших трендах индустрии и обсудить практики применения с коллегами и ведущими специалистами.

На пленарной сессии форума эксперты Extreme Networks расскажут о продуктах и решениях компании, а также о последних новостях Extreme Networks в России и мире. Партнеры Extreme Networks поделятся своим «экстремальным» опытом во время дискуссии на партнерской панели, которая обещает быть очень живой и интересной.

Программу форума продолжат выступления существующих заказчиков Extreme Networks, которые расскажут об успешном опыте внедрения решений Extreme Networks на своих объектах.

Получите билет в цифровую реальность на Extreme NOW Forum 2019

Вторая половина дня будет посвящена экспертному обзору технологий (WiFi 6, вопросы безопасности сети, управление сетевой инфраструктурой и др.) и техническим семинарам.

Форум проводится при поддержке дистрибьюторов Extreme Networks компаний Марвел Дистрибуция, OCS Distribution, CompTek и RRC, на стендах которых будут развернуты демо лаборатории, дающие возможность подробно ознакомиться с продуктами Extreme Networks и задать вопросы экспертам.

Получите билет в цифровую реальность, регистрируйтесь на Extreme NOW Forum 2019.

11 апреля 2019, 09:30, Москва, ул. Покровка, 47, «Цифровое деловое пространство».

Программа мероприятия

Организаторы и партнеры: