МТС построила в Алтайском крае сеть NB-IoT для интернета вещей

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщил о готовности собственной инфраструктуры к запуску первой в Алтайском крае сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе технологии NB-IoT (Narrow Band IoT)

Сеть NB-IoT, как утверждает МТС, обеспечит быстрое и безопасное подключение умных устройств и позволит бизнесу Алтайского края существенно сократить расходы при внедрении интернета вещей (IoT) в производство. Сеть развернута в Барнауле и пригородных поселках, Алейске, Бийске, Белокурихе, Заринске, Новоалтайске, Славгороде, Камне-на-Оби, Яровом, Змеиногорске, ЗАТО «Сибирском», и во всех населенных пунктах региона с численностью населения более 10 тыс. человек. Всего инфраструктура для NB-IoT готова более чем в 80 населенных пунктах края.

Сеть NB-IoT поддерживается большинством базовых станций МТС в стандарте LTE в крае. К запуску NB-IoT готова инфраструктура во всех районах Барнаула, а также в 40 районах края и большинстве районных центров.

Появление сети NB-IoT позволит повысить популярность IoT-решений в регионе, так как существенно снизит затраты бизнеса и государственных организаций при внедрении умных устройств. Снижение затрат произойдет благодаря преимуществам новой технологии над существующими стандартами для M2M. NB-IoT обеспечивает огромную емкость сети, высокую радиочувствительность, долгий срок службы и низкую стоимость устройств. Так, пользователи сети смогут подключать к одной базовой станции десятки тысяч устройств, способных работать в сложных условиях прохождения сигнала до 10 лет без подзарядки.

Решения на базе NB-IoT востребованы в таких сферах, как транспорт, энергетика, добывающая и обрабатывающая промышленность, контроль расхода энергоресурсов в ЖКХ, ритейл, медицина, умный дом, системы мониторинга и управления инфраструктурой умного города, безопасность объектов.

Запуск сети в Алтайском крае – часть большой федеральной программы, в рамках которой до конца 2018 г. МТС обеспечила сплошное покрытие NB-IoT во всех городах-миллионниках и в ряде крупных городов России, а также предоставит IoT-сервисы для работы с умными устройствами. Сеть NB-IoT развернута на базе решений Nokia, Ericsson, Huawei, Samsung и Cisco.