Клиенты Альфа-банка получили доступ к мобильному платежному сервису Mir Pay

С 28 марта 2019 г. клиенты Альфа-банка могут оплачивать товары и услуги при помощи российского мобильного платежного сервиса Mir Pay. Об этом CNews сообщила пресс-служба банка. Услуга доступна для держателей карт «Мир», обладающих Android-смартфонами с поддержкой технологии NFC.

Зарегистрировать в Mir Pay для оплаты со смартфона можно любую карту «Мир» — как контактную, так и бесконтактную, предварительно скачав приложение Mir Pay, которое уже доступно в Play Market. Приложение доступно для операционных систем Android начиная с версии 6.0.

Расплачиваться с помощью Mir Pay можно в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты «Мир». Чтобы оплатить покупку, достаточно разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу, заходить в приложение Mir Pay не обязательно.

Защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии с международными стандартами безопасности. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код — токен.

В настоящее время банки-эквайеры завершают подготовку своих POS-терминалов для приема бесконтактного «Мира», и во втором полугодии 2019 г. воспользоваться Mir Pay можно будет в любой торговой точке, где установлен POS-терминал с функцией бесконтактной оплаты.