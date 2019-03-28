ДИТ Москвы: к бесплатной сети Wi-Fi подключено уже 76% московских библиотек

С начала 2019 г. бесплатный интернет заработал дополнительно в 55 библиотеках Москвы. Об этом CNews сообщила пресс-служба Департамента информационных технологий Москвы.

Теперь воспользоваться сетью Wi-Fi можно в 336 городских читальнях. Для этого нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free, открыть браузер и авторизоваться.

«Бесплатным беспроводным интернетом оборудовано уже 76% городских библиотек. В них установлено больше двух тысяч точек доступа — примерно по шесть в каждом здании. Поэтому москвичи могут работать с большими объемами информации, просматривать видео, слушать аудиоматериалы. Это расширяет возможности для обучения и исследовательской работы», — сказала Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.

Вице-мэр также отметила, что библиотеки с бесплатным интернетом есть во всех 11 округах столицы. Больше таких читален на востоке (50), юго-востоке (44) и на юге (41) города.

Чтобы подключиться к интернету, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free, открыть браузер и авторизоваться. Это можно сделать двумя способами: с помощью аккаунта на mos.ru или через SMS. В первом случае для подключения нужно ввести логин и пароль, во втором — указать номер телефона, на который придет сообщение с кодом.

В 2019 г. произойдет объединение на единой платформе более 15 тыс. точек доступа к беспроводному интернету — на улицах внутри Садового кольца и локально в пределах Третьего транспортного кольца, в парках, библиотеках, домах культуры, музеях, кинотеатрах сети «Москино» и общежитиях вузов. Таким образом, не нужно будет повторно подключаться к Wi-Fi, передвигаясь по городу. Кроме того, для пользователей начнет работать единая служба технической поддержки, сотрудники которой помогут при использовании беспроводной сети.

Сегодня на улицах в пределах Третьего транспортного кольца работает свыше 3 тыс. точек доступа к бесплатной городской сети Wi-Fi, в 40 столичных парках — более 1,1 тыс., в 199 домах культуры — 880. Еще 336 точек есть в 14 городских музеях, 62 — в 13 кинотеатрах сети «Москино» и киноклубе-музее «Эльдар». Кроме того, городской Wi-Fi доступен в 151 вузовском общежитии (более 8,1 тыс. точек) и на ВДНХ (147 точек).

По статистике прошлого года, к городской сети Wi-Fi подключились примерно 24,3 млн раз, что выше показателей 2017 г. на 27,5%. Пик по количеству подключений пришелся на май, когда беспроводным интернетом воспользовались 4,8 млн раз. Общее количество уникальных устройств, с помощью которых выходили в интернет в 2018 г., превысило отметку в 5,4 млн (в 2017 г. их было более 3,7 млн).