Выручка Acer за 2018 год выросла на 8,7%

Acer опубликовала финансовые результаты за 2018 финансовый год и IV квартал, который закончился 31 декабря. Консолидированная выручка компании за 2018 год составила 242,27 млрд тайваньских долларов ($7,85 млрд), что на 2,1% выше, чем в 2017 году.

Валовая прибыль достигла 25,83 млрд ($840 млн) при марже 10,7%, операционная прибыль в сумме 3,74 млрд тайваньских долларов ($120 млн) при марже 1,5% стала самой высокой за последние 8 лет и выросла на 1,9% по сравнению с прошлым годом. Чистый доход составил 3,06 млрд тайваньских долларов ($99 млн), что на 8,7% выше показателя 2017 года.

Бизнес компании трансформируется сразу в двух направлениях, и в 2018 году его главными движущими силами стали игровые ПК, Chrome-устройства, развитие продуктов для коммерческого сегмента, а также новые направления, включая AOPEN и Acer Cyber Security. Компания Acer последовательно трансформирует свой основной бизнес ПК и инвестирует в будущее компании.

Acer продолжает вкладывать средства в исследования и разработки для создания новых инновационных продуктов. В 2018 году Acer вошла в тройку лидеров среди тайваньских компаний по количеству заявок на патент, подав 476 заявок, что на 25% больше, чем в предыдущем году.

Финансовые результаты были утверждены Советом директоров Acer, а ежегодное общее собрание компании пройдёт в Тайбэе 14 июня 2019 года.