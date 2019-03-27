SmartDeal и ГК «Регион» переведут ипотечные сделки на вторичном рынке в «цифру»

SmartDeal и ГК «Регион» объявили о проведении ипотечной сделки с электронной регистрацией недвижимости. Со стороны ГК «Регион» в сделке приняли участие три компании. Сделка по стандартам Национальной Фабрики Ипотеки с цифровой регистрацией закладной была исполнена в «Руснарбанке».

Благодаря депозитарной компании «Регион», предложившей комплексную услугу по хранению и учету электронных закладных и решению по взаимодействию с сервисами Росреестра SmartDeal, широкий круг кредитных организаций получают доступ к электронной регистрации любых сделок на вторичном рынке недвижимости, в том числе ипотечных, требующих регистрации закладной. Ранее они были доступны только крупным игрокам.

«Оформление электронной закладной проведено в рамках стандартов Национальной Фабрики Ипотеки. Это основа для дальнейшей активной реализации электронного формата оборота закладных на платформе НФИ» - сказал генеральный директор Национальной Фабрики Ипотеки Руслан Исеев.

«Цифровизация рынка недвижимости может быть реализована только при равных возможностях для всех участников в использовании инструментов удаленной регистрации и взаимодействия с Росреестром, – сказал Алексей Макаров, генеральный директор компании «Практика Успеха», разработчика платформы SmartDeal. – Благодаря нашему сервису, на практике проверенному с крупными спецдепозитариями, даже небольшие банки смогут повышать качество и скорость обслуживания клиентов на этапе выхода на ипотечную сделку и ее завершения».

Депозитарная компания «Регион» приняла первую электронную закладную еще в августе 2018 года, выступив депозитарием учета. «Для нас было принципиально важно отработать схему, наладить взаимодействие и предложить комплексную услугу депозитарного учета и хранения электронной закладной клиентам. Чтобы любой ипотечный кредитор имел возможность зарегистрировать электронную закладную, воспользовавшись услугами одного депозитария. Теперь мы можем констатировать 100% готовность нашего депозитария, – сказала генеральный директор Депозитарной компании «Регион» Анна Зайцева. – Интеграция с SmartDeal дает нашим клиентам простой и удобный способ перевода залоговых сделок в цифровой формат».

Партнером Национальной Фабрики Ипотеки и «Руснарбанка» в части юридических вопросов, связанных с регистрацией закладной, выступила «Группа компаний Многофункциональный Центр Услуг Ольги Полищук».