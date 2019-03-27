«Русгидро» перешла на отечественную систему поддержки пользователей Naumen Service Desk

«Русгидро» объявила о завершении проекта по модернизации автоматизированной системы поддержки пользователей. После анализа существующих на рынке вариантов в качестве платформы автоматизации с учетом требований программы импортозамещения «Русгидро» на конкурсной основе была выбрана отечественная разработка: продукт компании Naumen – Naumen Service Desk.

Naumen Service Desk пришла на смену Axios Assyst британской компании Axios Systems и позволила снизить объем ежегодных затрат на поддержку автоматизированной системы как за счет меньших ежегодных платежей за поддержку лицензий ПО, так и за счет возможности самостоятельного администрирования и настройки системы работниками «Русгидро».

Проект был реализован в сжатые сроки: всего за пять месяцев от начала работ до введения в промышленную эксплуатацию.

«Сегодня надежное функционирование ИТ-инфраструктуры и качественная поддержка пользователей является обязательным требованием к современной компании, – отметил Виталий Шадрин, директор департамента информационных технологий "Русгидро". – В рамках перехода на Naumen Service Desk была проведена оптимизация всех ключевых ИТ-процессов, что позволяет с уверенностью планировать дальнейшие инициативы по цифровизации предприятия и внедрению новых решений».

При выборе платформы учитывались строгие требования «Русгидро» к импортозамещению – Naumen Service Desk полностью отечественная разработка, которая соответствует специфике российского рынка и требованиям законодательства РФ. Платформа входит в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минкомсвязи РФ. Команда разработки и внедрения находится на территории Российской Федерации.

В рамках проекта также выполнена интеграция с внутренними информационными системами, настроена интеграция с системой мониторинга, с системами управления инфраструктурными ресурсами. Спроектирован и внедрен новый каталог ИТ-услуг с определением разрешенных групп поддержки ИТ-услуг, что существенно снизило нагрузку на первую линию поддержки, в части маршрутизации обращений.