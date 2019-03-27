«Русагро» запустил HR-трансформацию холдинга в облаке SAP

«Русагро» выбрал облачное решение SAP SuccessFactors для масштабного проекта HR-трансформации, который затронет в будущем более 20 000 сотрудников.

Основная задача «Русагро» – в соответствии с общей стратегией развития холдинга выстроить простые и понятные для сотрудников сквозные процессы управления персоналом в рамках общей методологии и на единой платформе. На первом этапе изменения коснутся порядка 11 000 сотрудников. За счет оптимизации процессов и структурированного подхода к работе с HR-данными сотрудники компании получат новые возможности обучения и развития и смогут более эффективно работать, не отвлекаясь на рутинные кадровые процессы. Руководители смогут в любой момент времени получать полную информацию о своей команде, работать с вакансиями и кандидатами, заниматься развитием и мотивацией сотрудников, оценивать их эффективность и формировать пул преемников на ключевые позиции.

Облачное решение для управления талантами SAP SuccessFactors позволяет создать единое структурированное хранилище HR-данных. В свою очередь платформа SAP Cloud Platform, которую также использует компания, поможет агрохолдингу в дальнейшем применять дополнительные приложения для анализа HR-данных, в том числе на основе технологий машинного обучения. Это позволит вывести качество принимаемых кадровых решений на новый уровень.

«Текущая система компании уже не способна была удовлетворить растущие запросы в части удобства пользования, полноты функционала и возможностей для развития сотрудников. Мы ожидаем, что SAP SuccessFactors поможет нам не только повысить уровень автоматизации и эффективности HR-процессов, но также кардинально улучшить качество предоставляемых персоналу сервисов и информации. Система должна стать лучшим «другом» руководителям и сотрудникам в вопросах карьерного развития» - заявила Ольга Федорова, директор по персоналу ГК «Русагро».

«Переход «Русагро» на платформу SAP SuccessFactors – это классический пример масштабной HR-трансформации, когда компания четко понимает свои цели и задачи и в соответствии с этим выстраивает HR-процессы и методологию на единой платформе. «Русагро» на сегодняшний день активно развивается, добавляя в свой портфель новые активы. И в этом ключе выбор такого решения как SAP SuccessFactors, которое легко масштабируется и позволяет компании максимально быстро интегрировать и запускать новые предприятия, повышает эффективность холдинга в целом. Уверен, наш проект с «Русагро» станет одним из лучших кейсов HR-трансформации вертикально-интегрированного холдинга, объединяющего разные бизнесы на территории от Белгородской области до Дальнего Востока», - сказал Алексей Петунин, заместитель генерального директора SAP CIS.