«Росэлектроника» представила умную систему управления энергетикой

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил новейшую цифровую автоматизированную систему управления производством, передачей и распределением электроэнергии. Программный комплекс «КОТМИ-Росэл» позволяет в реальном времени получать с энергетических объектов телеметрию и информацию о состоянии оборудования, а также обрабатывать до 500 тыс. измерений в секунду на одном сервере.

Разработка предназначена для создания распределенных и масштабируемых систем. Все программные компоненты могут быть разнесены на разные компьютеры, связанные единой сетью. «КОТМИ-Росэл» не имеет ограничений по количеству пользователей, размеру базы данных и числу подключенных устройств. Комплекс обеспечивает длительное хранение информации, при котором данные, теряющие актуальность, в зависимости от настроек системы, архивируются или удаляются.

Современный интерфейс системы позволяет транслировать полученные данные на видеостены в цифровых диспетчерских пунктах и центрах управления сетями и оперативно реагировать на нештатные ситуации.

«В технологии управления производственными процессами реального времени, к которым относится электроэнергетика, у системы управления нет "права на ошибку". Наш программный комплекс обеспечивает управление большими объемами данных, которые постоянно генерируются устройствами интеллектуальной энергетики. Комплекс контролирует состояние сети передачи данных, обеспечивает достоверность измерений, статистически обрабатывает принятую информацию, моделирует и прогнозирует электрические режимы», –сказали в «Росэлектронике».

В настоящее время «Росэлектроника» уже внедряет автоматизированную систему оперативно-диспетчерского, технологического и ситуационного управления на основе комплекса «КОТМИ-Росэл» на объектах «Красноярскэнерго». Под управлением системы находятся более 100 подстанций напряжением 35-500 кВ, 2 тыс. распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-10 кВ, а также все энергообъекты Универсиады-2019.