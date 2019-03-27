G-Core Labs представила бесплатный тариф на услуги CDN (сontent delivery network), который будет интересен всем, кто хочет ускорить свой сайт, обеспечить его эффективную защиту и улучшить позиции в поисковых системах.

Предложение будет актуально для независимых разработчиков, малого и среднего бизнеса. Тариф FREE не подразумевает наличие фиксированной ежемесячной оплаты и включает в себя 300 ГБ бесплатного трафика в рамках тестового периода и 100 свободных ГБ ежемесячно в дальнейшем. Если пользователь выходит за пределы бесплатного месячного лимита, подключается комфортная тарификация из расчёта 0,2 у.е./ГБ трафика.

«Для российского рынка и стран СНГ это, по сути, уникальное предложение, которое, как показывает обратная связь, давно ждут независимые разработчики, небольшие интернет-магазины, начинающие предприниматели и блогеры. G-Core Labs тоже когда-то была небольшой компанией, и мы хорошо понимаем важность доступа к бесплатному, но качественному сервису, который помогает развиваться быстрее. Тариф FREE позволит ускорить доставку контента, увеличить время пребывания пользователей на сайте и улучшить его конверсию», - отметил Дмитрий Самошкин, вице-президент по продуктам компании G-Core Labs.

Пользователи нового тарифа также получат не ограниченный тестовым периодом доступ к полному набору функций, предоставляемому CDN от G-Core Labs, в т.ч. к надёжной защите своего сайта и контента; поддержке протоколов HTTP/2, IPv6 и проверочного сертификата SSL; интуитивно понятному личному кабинету со статистикой, где настроить CDN можно всего за несколько минут; функциям настройки и управления временем хранения кеша, отдачей кеша, наследованием параметров кеширования и др.