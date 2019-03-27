Cisco расширит участие в образовательных проектах в России

Cisco объявила о подписании соглашений о намерениях сотрудничества с Тюменским государственным университетом и Российским обществом «Знание». В рамках этих соглашений, рассчитанных на 3 года, стороны будут развивать образовательные программы и реализовывать различные инициативы, направленные на цифровизацию учебных процессов и подготовку квалифицированных специалистов для высокотехнологичной экономики. Подписание соглашений произошло в ходе конференции Cisco Connect – 2019, крупнейшего ИКТ-форума на территории СНГ.

«Cisco уже много лет участвует в инициативах, направленных на подготовку профессионалов для цифровизации российской экономики, – сказал Джонатан Спарроу, вице-президент Cisco по работе в России и СНГ. – Через «Сетевую академию Cisco» мы поддерживаем десятки тысяч молодых людей, решивших связать свое будущее с высокими технологиями. Пройдя обучение по нашей программе, многие из них продолжают развитие в этой профессиональной сфере. Уверен, что соглашения с Тюменским государственным университетом и Российским обществом «Знание» внесут существенный вклад в построение кадрового фундамента для высокоэффективной цифровой экономики России».

Вместе с общественно-государственной просветительской организацией Российское общество «Знание» Cisco планирует содействовать цифровизации экономики через подготовку квалифицированных специалистов в области ИТ. Так, стороны намерены популяризировать современные образовательные технологии и ИТ-грамотность среди россиян, а также распространять учебные и просветительские материалы «Знания» в России и за её пределами через «Сетевую академию Cisco». Кроме того, сотрудничество «Сетевой академии Cisco» и Российского общества «Знание» станет основой для подготовки специалистов в соответствии с профессиональным стандартом «Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор)». Цифровой куратор – новая профессия в России: стандарт принят Министерством труда и социальной защиты РФ и зарегистрирован Министерством юстиции РФ в конце 2018 года. Получить профессию можно будет на базе уже существующих «Сетевых академий Cisco». Инструкторы и слушатели получат доступ к учебным материалам, разработанным Российским обществом «Знание» для подготовки по новому профессиональному стандарту.

Соглашение между Cisco и Тюменским государственным университетом открывает возможности стажировки студентов и выпускников в Cisco, делает возможной организацию и проведение совместных презентаций, семинаров, конференций, круглых столов, разработку учебно-методической документации, проведение совместных образовательных исследований, бизнес-проектов, развитие ИТ-образования в университете. Таким образом, Cisco намерена содействовать развитию ИТ-образования в ТюмГУ через свою программу «Сетевая академия Cisco» - курсы фундаментальной подготовки специалистов в области проектирования, строительства и эксплуатации сетей связи.

«Наступающая эпоха цифровой экономики в России возможна при синергии различных современных технологий, – отметила Любовь Духанина, председатель Российского общества «Знание». – Подписанное соглашение между Российским обществом «Знание» и компанией Cisco является ярким примером подобного синергетического эффекта в образовании и просвещении. Запланированные совместные активности позволят нам проводить обучение по новым специальностям цифровой экономики, а также вовлекать широкие слои населения в использование сквозных технологий как на профессиональном, так и на бытовом уровне».

«Ключевым инструментом строительства единого образовательного пространства должна стать цифровизация. Для университета важно сконструировать и наполнить современную цифровую образовательную среду, – сказал Валерий Фальков, ректор Тюменского государственного университета. – Мы понимаем, что это возможно сделать только в партнерстве с мировыми лидерами, такими, как Cisco. Поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве как в области образования, науки, разработки и реализации профессиональных образовательных программ, так и в части организации практик и стажировок студентов».