«Атол» представила сканеры для быстрой работы с маркировкой

«Атол» представила сканеры штрих-кодов для быстрой работы с маркировкой. Сканер «Атол» SB2108 Plus оснащен улучшенным сканирующим элементом, который умеет считывать инверсные и низкоконтрастные штрих-коды. Такие штрих-коды применяются на упаковках сигарет и некоторых видах лекарств. Некоторые производители используют не белые штрих-коды на черном фоне, а серые, что снижает контрастность штрих-кода и ухудшает считывание. Быстрое считывание штрих-кодов увеличит скорость обслуживания покупателей, что в свою очередь, приведет к сокращению очередей в кассу. Рекомендованная розничная стоимость устройства — 4 тыс. руб.

Беспроводной сканер «Атол» SB2109BT подойдет для работы не только в торговом зале, но и на складе. Сканер оснащен Bluetooth-модулем и памятью на 10 тыс. единиц товара. Товаровед сможет производить приемку, инвентаризацию и отгрузку товара вне зависимости от расположения своего рабочего места. Это особенно важно, когда речь идет о работе с крупногабаритными товарами, например, при учете паллет с блоками сигарет на складе.

Передача данных в систему товароучета в режиме реального времени осуществляется при удалении от рабочего места на расстояние до 50 метров, а при потере беспроводного соединения сканер запоминает штрих-коды и отправляет их в систему при возобновлении связи. Это дает возможность товароведу, кассиру или кладовщику отходить от рабочего места при необходимости отсканировать негабаритный товар или продукцию, которая находится на складе. Рекомендованная розничная стоимость — 10 тыс. руб.

Незадолго до официального анонса, сканеры «Атол» SB2108 Plus и SB2109 BT были протестированы специалистами «Атол» на скорость и качество считывания штрих-кодов. Для проведения исследования были отобраны пачки сигарет пяти популярных марок, которые чаще всего приобретаются в сетях крупного федерального ритейла. Они сильно различались между собой местом размещения штрих-кода и его размером.

В ходе эксперимента оценивалась скорость сканирования и распознавания 10 единиц продукции. По нормативу, время на сканирование одного штрихкода не должно превышать трех секунд. Модель SB2108 Plus сканирует один штрих-код в среднем за 1,6 секунды, а беспроводная модель SB2109 BT — за 2 секунды.

Производители пачек сигарет и некоторых лекарственных препаратов наносят маркировку с помощью высокоточных лазерных установок, которые создают штрих-код в отведенном для этого месте поверх фонового изображения упаковки. Лазер выжигает тонкий слой типографской краски, в результате чего образуется белый штрих-код. Такие коды называются инверсными, и, если фон упаковки светлый, штрих-коды могут обладать низкой контрастностью.

«Маркировка товаров — важный государственный проект, в который вовлечены все участники рынка торговли. Что касается нас, ведущего российского производителя контрольно-кассовой техники и программного обеспечения, то мы заинтересованы в обеспечении максимально комфортного перехода бизнеса на работу с маркировкой», – отметила Юлия Русинова, директор по развитию бизнеса фискальных решений «Атол».