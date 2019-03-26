 

Российский чип для умных приборов учета прошел первые испытания

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«Современные Радио Технологии» (СРТ) провела испытания прототипа чипа для умных приборов учета, который позволит обезопасить персональные данные физических и юридических лиц и выведет отечественный рынок устройств промышленного интернета на новый уровень. Испытания и работы по совершенствованию чипа будут проходить в течение всего 2019 года.

СРТ специализируется на развитии отрасли беспроводной телематики. Чип будет применяться в широком классе IoT устройств различных производителей, в том числе будет использован для производства умных счетчиков электроэнергии. Чип можно встроить в IoT-устройство на этапе разработки, что позволит таким приборам беспрепятственно работать в сетях СРТ. С помощью чипа любой сторонний разработчик сможет создать своё собственное устройство на базе радиопротокола XNB - собственного протокола передачи данных СРТ, который работает на технологии LPWAN (Low-power Wide-area Network – «энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия»).

В марте 2019 года СРТ совместно с партнерами производила тестирование радиотракта чипа — прототипа разработки. XNB-чип состоит из двух частей: аналоговой и цифровой. Аналоговая часть отвечает за прием и передачу сигналов, цифровая - за их обработку.

На сегодня проведены испытания аналоговой части чипа. Измерения проводились на высокоточном оборудовании, что позволяет говорить о корректности полученных при тестировании данных.

«В аналоговой части чипа измерялись коэффициент шума, параметры нелинейности, усилителей, входящих в состав чипа, а также параметры демодулятора и модулятора. Испытания чипа проходят в соответствии с графиком и мы в ближайшее время будем готовы к его производству», - сказал генеральный директор СРТ Денис Симакин.

XNB-чип может быть востребован для решения широкого круга задач в области беспроводной телематики. Особое значение разработка имеет для критической инфраструктуры, включая электроэнергетику и транспорт, а также технологии «Умного города», где от корректности работы устройств зависит устойчивость работы всей системы. С другой стороны, от внедрения чипа на базе технологии XNB выиграют граждане, которые смогут управлять своим потреблением в той же сфере ЖКХ, оптимизируя ресурсы и экономя средства.

Ксавьер Вилалта, директор программы «смарт-сити» при правительстве Каталонии, отметил: «Я полагаю все понимают, что сейчас технологии - это всего лишь механизмы, которые позволяют нам достичь большего. Мы говорим не о технологии, и это очень важно понять компаниям, мы говорим о людях и о том, как сделать их жизнь лучше. Посредством улучшения их жизни в городах, то есть в тех местах, где сейчас живет большинство из нас. Этот бизнес должен ставить во главу угла человека». И, добавляет, что, с другой стороны: «компаниям занятым в сфере инфраструктуры нужно видеть в чем заключается бизнес-модель и пробовать включиться в тех сферах, в которых они могут произвести добавочную стоимость либо выгоду. То, что обоснует их инвестиции в сеть. Таким образом, в конце концов речь должна идти о ситуации, в которой выигрывают обе стороны. И я думаю, что мы придем к этому, потому что мы уже наблюдаем взрывное развитие концепта интернета вещей и становимся свидетелями четвертой промышленной революции».

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