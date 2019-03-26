«Лаборатория Касперского»: больше половины российских школьников получают в соцсетях приглашение «дружить» от незнакомцев

Как выяснила «Лаборатория Касперского», в большинстве своем дети в России знакомятся с миром гаджетов в три года – именно в этом возрасте родители чаще всего впервые дают малышу мобильное устройство. Спустя приблизительно два года уже у половины детей есть свой смартфон или планшет, а к 11-14 годам практически никто из них не остается без гаджета. При этом чем старше ребенок, тем, как правило, больше времени он проводит в сети. Так, подростки 15-18 лет признались, что проводят в интернете почти все свободное время. Неудивительно, что цифровой мир для современных детей настолько же привычен, как и физический, и нередко самые важные события в их жизни происходят именно в сети.

Так, подавляющее большинство мальчиков и девочек – более 70% – общаются со своими друзьями в интернете, в частности в соцсетях. И если в младших классах, например, страничка в социальных сетях есть у 43% детей, то к старшей школе этот показатель возрастает до 95%. При этом больше половины детей в возрасте 7-18 лет получали приглашение «дружить» от незнакомых людей, в 34% случаев это были незнакомые взрослые. Этот факт больше всего тревожит родителей. Отчасти не зря: по данным опроса «Лаборатории Касперского», к каждому девятому ребенку в возрасте 11-14 лет уже пытались «втереться в доверие» незнакомые взрослые. А каждый третий школьник даже встречался с людьми, с которыми познакомился в соцсетях.

«К сожалению, в нашей работе мы довольно часто сталкиваемся с пропажей детей после того, как они пошли куда-то вместе с незнакомыми взрослыми. Поэтому так важно научить ребенка говорить "нет" любому взрослому человеку, который не является его родственником или хорошим знакомым, – сказал Григорий Сергеев, один из основателей и председатель поисково-спасательного отряда "Лиза алерт". – В случае с социальными сетями ситуация может выглядеть не так однозначно, ведь ребенку кажется, что он знает того человека, с которым собирается встречаться, – они же общались и успели подружиться. Чтобы предотвратить такую опасную ситуацию, родителям стоит наблюдать за жизнью детей в соцсетях: быть в курсе, кого они добавили в друзья, какой контент опубликован на их странице».

Одной из главных опасностей насыщенной онлайн-жизни детей по-прежнему остается кибербуллинг. Как показало исследование, каждый десятый родитель в России знает об этой проблеме. Однако, по ответам самих детей, доля тех, кто слышал об онлайн-травле или сталкивался с ней, доходит до 33%. Такая разница может объясняться тем, что дети нередко утаивают от родителей подробности того, что с ними происходит в интернете. Несмотря на то что кибербуллинг происходит в сети, с его последствиями детям приходится справляться в реальном мире. Как отмечают родители, примерно в половине случаев ребенок переживает сильный стресс и у него понижается самооценка. Довольно часто онлайн-травля приводит даже к депрессии. Также среди распространенных последствий кибербуллинга – снижение успеваемости в школе, замкнутость и бессонница.

Разумеется, родители хотели бы обезопасить своих детей от всевозможных онлайн-угроз, но признают, что по мере взросления ребенка делать это становится все сложнее. Чаще всего взрослые стараются контролировать время пребывания детей в интернете, но значительно реже контролируют их действия в сети. При этом, что касается конфликтов в семье, самый кризисный период приходится на 11-14 лет ребенка: именно в этом возрасте в семье чаще всего возникают ссоры из-за онлайн-жизни подростка.

«Больше трети опрошенных нами родителей хотели бы лучше контролировать действия своих детей в интернете, но считают, что у них нет для этого достаточно времени. Помочь в этом могут современные технологии родительского контроля, которые сообщат о потенциальных угрозах. Но и эти технологии будут работать эффективнее и восприниматься ребенком правильнее, если родители смогут выделить время на общение с ним. Именно обучение навыкам безопасного поведения в сети и поддержка со стороны родителей помогут детям критически относиться к увиденному в интернете и самостоятельно распознавать опасности. А это очень ценный опыт», – отметила Мария Наместникова, эксперт «Лаборатории Касперского» по детской безопасности в сети.

Чтобы помочь родителям обезопасить своих детей от интернет-угроз, «Лаборатория Касперского» разработала решение Kaspersky Safe Kids. Оно совместимо со всеми популярными платформами: Windows, macOS, Android и iOS. Решение помогает родителям быть в курсе того, сколько времени ребенок проводит в интернете и что он там делает – в частности, какие сайты посещает и какие открытые сообщения получает в соцсетях. Кроме того, Kaspersky Safe Kids может оповещать родителей о звонках и SMS на смартфоне ребенка, а также определять его текущее местоположении благодаря функции геолокации.