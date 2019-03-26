DocDoc поможет с онлайн-записью в клиники по полису ДМС «Ингосстрах»

DocDoc, входящая в экосистему Сбербанка, и «Ингосстрах» предоставили владельцам полисов ДМС новый сервис. Теперь клиенты «Ингосстраха» по ДМС могут выбирать врача и клинику на основе удобных фильтров и записываться на прием онлайн.

Владельцы полиса ДМС «Ингосстраха» теперь могут быстрее и проще выбирать клиники и врачей, которые входят в страховую программу. Для этого необходимо авторизоваться по своему полису ДМС в мобильном приложении «Ингосстраха» IngoMobile либо на сайте или в мобильном приложении DocDoc. После этого, используя удобные фильтры, застрахованный может выбрать нужного врача. Затем будущий пациент может записаться онлайн без необходимости звонить в колл-центр страховой компании. Сервис уникален и не имеет аналогов в России. На сайте DocDoc также можно ознакомиться с информацией об образовании, опыте врача и проверенными отзывами, собранными по результатам предыдущих приемов пациентов.

В течение года сервис станет доступен для 396 медицинских центров. Сейчас в Москве записаться через DocDoc по ДМС можно в 42 клиники.

Дмитрий Петрухин, генеральный директор и основатель компании DocDoc, отметил: «Рынок ДМС высококонкурентен. Решающее преимущество получат компании, которые действительно заботятся о своих клиентах и дают им лучшие продукты. Мы рады, что в партнерстве с компанией «Ингосстрах» смогли дать застрахованным отличный сервис: возможность выбора и удобную запись к врачу. В дальнейшем мы планируем начать работу со страховыми компаниями и по направлению телемедицины и цифровой медицинской карты».

Александр Гогленков, директор по стратегии «Ингосстраха», сказал: «Мы надеемся, что увеличение доступности онлайн сервисов для застрахованных повысит проникновение в розничный и корпоративный сегменты страхования ДМС, создаст дополнительное преимущество на высококонкурентном рынке, а также поддержит часть основных партнёров компании, предоставляющих лечебно-профилактические услуги нашим застрахованным. В ближайшее время через онлайн канал мы предоставим еще новые функции, которые повысят качество обслуживания застрахованных по ДМС, находящихся в любой точке России».

Андрей Копыток, директор департамента медицинского страхования «Ингосстраха», сказал: «Мы стремимся повысить доступность своих программ ДМС и предложить нашим клиентам новаторские решения, расширить функционал с помощью новых сервисов, которые востребованы у застрахованных. В частности, «Ингосстрах» одним из первых на российском рынке реализовал возможность покупки полноценного полиса ДМС через интернет, на сайте компании, а также внедрил на своем портале личный кабинет с богатым функционалом для корпоративных клиентов по ДМС».